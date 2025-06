Kulisszatitkokkal tér vissza a Csináljuk a fesztivált!

Az elmúlt évek egyik legsikeresebb televíziós zenés showműsora, a Csináljuk a fesztivált! nyáron egészen új formában tér vissza a képernyőre. Június végétől minden hétköznap 18:40-kor rövid, néhány perces összeállítások idézik fel az elmúlt négy évad 25 legemlékezetesebb pillanatát – olyan történetekkel, amelyeket eddig csak a színfalak mögött ismertek.

A Duna show-jának két jól ismert házigazdája, Rókusfalvy Lili és Fodor Imre ezúttal nemcsak műsorvezetőként, hanem mesélőként is szerepet kap. A Csináljuk a fesztivált! – Pillanatok epizódjaiban megosztják a legviccesebb vagy éppen legmeghatóbb emlékeiket a forgatásokról, visszatekintenek kedvenc pillanataikra, és olyan kulisszatitkokba avatják be a nézőket, amelyek eddig rejtve maradtak előlük. Felidézik, milyen buszos kalandja volt Balázs Klárinak Máté Péterrel, hogyan született meg Pál Dénes „csinipapa” beceneve, de az is kiderül, milyen emléktárgyat vitt haza magával a díszletből Fodor Imre, és miért lett féltékeny Rókusfalvy Lili férje az egyik adás után.

A Csináljuk a fesztivált! legjobb pillanatait idéző rövid epizódok könnyed hangvételükkel és személyes történeteikkel vidám kikapcsolódást kínálnak a nézőknek. A nosztalgia, a zene szeretete és a műsor kulisszái mögött húzódó emberi történetek új megvilágításba helyezik a korábbi évadokat.

A Csináljuk a fesztivált! rövid összeállításai a nyári vakáció idején, minden hétköznap 18:40-kor láthatók a Dunán.

Kiemelt kép forrása: MTVA