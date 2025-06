Jókai és az MI, rakétaséta, tűz-show – élőben jelentkezik a Múzeumok Éjszakájáról az M5 és a Kossuth Rádió

A Múzeumok Éjszakája idei legkülönlegesebb programjait mutatja be az M5 kulturális csatorna és a Kossuth Rádió élő bejelentkezéseiben június 21-én. Budapest mellett miskolci, egri és Balaton környéki helyszínekről egyaránt közvetíti a közmédia a művészeti és kulturális eseményeket.

Az elmúlt évekhez hasonlóan az M5 kulturális csatorna már a délutáni óráktól kezdve óránként ad helyszíni élő bejelentkezéseket, elsősorban Miskolcról, az idei kiemelt vidéki helyszínről. A nézők többek között tanúi lehetnek annak, hogyan találkozik Jókai Mór irodalmi öröksége a mesterséges intelligenciával, valamint bepillantást nyerhetnek a népművészet kortárs megjelenéseibe is. Az M5 riporterei, Koltai Bori és Kolczonay Bori vezetik a miskolci helyszínek bemutatását, Balatonszárszón Kajári István, a Néprajzi Múzeumban Sipos Szilvia, míg az Országos Széchényi Könyvtár mélyraktáraiban Galán Angéla kalauzolja a nézőket. A riporterek a csatorna hivatalos Facebook-oldalán is bejelentkeznek a televíziós közvetítések mellett.

A Kossuth Rádió műsoraiban egész héten több múzeumot is megismerhet a hallgató. A Kalendárium című kulturális műsorban az ország számos közgyűjteményi tárlatát bemutatják ezen a héten. A Hajnal-tájban, a vidék magazinjában pénteken a kenyér útját mutatják be egy különleges gabonaszőnyeg tárlaton Tatán. A Délelőtt műsorából megtudható, hogyan lehet a múzeum a nagyszülő és az unoka kapcsolódási tere. A Vendég a háznál pénteki Válasz-utak műsorában, a gimnazista műsorkészítők a Postamúzeumban a 100 éves Magyar Rádió programjába kapcsolódnak be. Szombaton az Országjáró műsorvezetői Gyöngyösön a Mátra Múzeumban tesznek látogatást.

A Kossuth az este folyamán szintén színes kulturális panorámát kínál: 20 és 22 óra között az ország több pontjáról is élőben jelentkezik a Múzeumok Éjszakája című műsor.

A budapesti stúdióban a Szombat reggelből ismerős hang, Deák Dóra műsorvezető várja a hallgatókat. Vendégeivel a Múzeumok Éjszakája jelentőségéről, a Jókai bicentenárium múzeumi közegen való erős jelenlétéről és egy kicsit a múzeumszakmai háttérről hallhatnak. A hallgatók az éteren keresztül élhetik át, milyen hangulata van egy tűzzsonglőr-bemutatónak Egerben, hogyan találkozik a film és a zene a Magyar Zene Házában és bekapcsolódhatnak egy gasztronómiai kvízjátékba is az Aquincumi Múzeumban, valamint egy hangfelismerő játékba a tatai Malomkertben. Az év egyik újdonsága, a Huniverzum kiállítás rakétasétára hívja a hallgatókat, de megtudhatják, miért érdemes ellátogatni a Törley pezsgőpincészetbe, valamint a győri Várkazamata-Kőtárba.

A közmédia élő közvetítéseinek köszönhetően az érdeklődők testközelből élhetik át a több mint 20 éve nagy sikerrel megvalósuló múzeumi kultúrkaland sokszínűségét – legyen szó klasszikus irodalomról vagy modern technológiáról, népművészetről vagy popkultúráról.

Múzeumok Éjszakája – június 21-én, szombaton élő közvetítésekkel az M5 csatornán és a Kossuth Rádióban.

Kiemelt kép forrása: MTVA