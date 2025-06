Novák Péter színházat varázsolt a gyerekszobába

Gyerekkorában a könyveken keresztül teremtett magának egy saját mesevilágot a Jászai Mari-díjas színművész, énekes, míg apaként, két fiával egy egész miniszínházat alakított ki a gyerekszobában meseolvasás címszóval – árulta el Novák Péter a Csukás Meserádiónak. A csatorna weboldalán látható videóban nemcsak a történetek tanításáról, hanem Csukás Istvánhoz fűződő emlékeiről is beszélt.

A Csukás Meserádió esti mesélői között találkozhatnak Novák Péter ismerős hangjával is. A színművész, énekes, szövegíró és zeneszerző kedves emlékeket őriz a varázslatos történetek kapcsán, nemcsak mint hallgató, hanem mint előadó is. A rádió weboldalán megtekinthető videóban elárulta, szerencsés gyerekkora volt, hiszen nagyszülei, szülei és még nála hat évvel idősebb nővére is olvasott neki. „Abban az időben nem nagyon volt más lehetőség arra, hogy az ember teremtsen magának egy világot, ez a könyveken keresztül sikerült” – árulta el, hozzátéve, szerette az indiános regényeket, mert azok által megismerkedhetett más kultúrákkal. Felidézte azt is, hogy édesapja és Csukás István közel álltak egymáshoz, heti rendszerességgel találkoztak, amelyek során a legendás író – ahogy barátai hívták, Csuki – olykor mondaivalóját is mesetörténetekbe foglalta.

Novák Péter felnőttként, túllépve a szóbeliség keretén, két fiával már eljátszotta a történeteket. „Nem mindent én olvastam, mindenki kapott szerepet, egy egész kis miniszínház alakult ki a gyerekszobában” – emlékezett vissza Novák Péter az otthoni színházakra.

A művész tapasztalatai szerint a mese az útról szól, azt tanítja, hogy a megtett út teszi az embert valamilyenné. „Minden népnél megfigyelhető a történetek tanító jellege. Az életről szólnak, felkészítve a gyereket arra, ami felnőttkorban következik”.

A teljes videó újranézhető a Csukás Meserádió Médiaklikk-oldalán.

Csukás Meserádió – Rádió egyfejűeknek: elérhető a www.csukasmeseradio.hu oldalon, illetve iOS és Google Play áruházban letölthető applikáción keresztül is.

Kiemelt kép: Novák Péter (forrás: MTVA)