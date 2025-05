Szomorú hírt kaptak a Marvel-rajongók

A Bosszúállók: Ítéletnapot eredetileg 2026 májusára tervezték, azonban a legfrissebb információk szerint több hónappal elhalasztják a bemutatót. A Variety szerint a film végül 2026. december 18-án kerül a mozikba, ami automatikusan azt is jelenti, hogy a Bosszúállók: Titkos háború premierje is későbbre tolódik, 2027 május helyett 2027 decemberére.

A Disney május 22-én hivatalosan is bejelentette a halasztást, és azt is közölték, hogy több, eddig be nem jelentett Marvel-film tervét törölték. Ez valószínűleg összefügg a Disney vezérigazgatójának, Bob Igernek a nemrég nyilvánosságra hozott stratégiájával, amely a Marvel szuperhősfilmjeire fókuszál. Iger egy befektetői konferencián elmondta, hogya cég egy időben túl sok filmet készített, így a fókusz elvész, és most arra törekednek, hogy jobb minőségű alkotások szülessenek.

„Úgy gondoljuk, hogy ha a Marvel a sokkal jobb filmekre koncentrál, az magasabb minőséget eredményez”

– fogalmazott a vezető.

Az Ítéletnap és a Titkos háború a Marvel következő nagy dobásai lehetnek a 2019-es Bosszúállók: Végjáték óta, különösen azért, mert Robert Downey Jr. visszatér a Marvel-univerzumba – igaz, nem Tony Starkként, hanem Doktor Doomként. Többek között a Vasembert alakító színész közösségi oldalán keresztül március végén értesülhetünk az Ítéletnap szereplőgárdájáról, valamint arról is, hogy a film jelenleg is készül.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Marvel Studios (@marvelstudios) által megosztott bejegyzés

[CIKKTÖRZSBELI AJÁNLÓ]

A kiemelt kép illusztráció. (MTI/Balogh Zoltán)