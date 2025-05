Tom Cruise soha nem akarja abbahagyni a színészkedést, százévesen is filmeket készítene

Tom Cruise azt mondja, soha nem hagyja abba a színészetet, és százévesen is filmeket akar készíteni.

Bár a Mission: Impossible-franchise a végéhez közeledik, Tom Cruise biztosította rajongóit, hogy egyhamar nem készül visszavonulni a színészettől. Vasárnap este megerősítette, hogy a nyolcadik film – Mission: Impossible – The Final Reckoning – lesz az utolsó rész a sorozatban „Ez az utolsó! Nem véletlenül hívják finalnak” – mondta.

A New York-i premier alkalmával a bátor kaszkadőrjeleneteiről ismert színész arra a korábbi kijelentésére is visszautalt, amikor arról beszélt, hogy példaképeként tekint Harrison Fordra, és szeretne 80 éves koráig filmeket készíteni, akárcsak ő.

„Harrison Ford egy legenda. Remélem, én is folytathatom addig, mint ő. Van még húsz évem, hogy utolérjem őt” – mondta Cruise a The Sydney Morning Heraldnak 2023-ban, utalva Ford szerepére az Indiana Jones és a sors tárcsája című filmben.

Két évvel ezelőtti nyilatkozatára most így reagált: „Azt mondtam, hogy a nyolcvanas éveimben is filmeket akarok csinálni, de valójában a százévesen is fogok. Soha nem fogom abbahagyni. Soha nem hagyom abba az akciófilmeket, sem a drámákat, sem a vígjátékokat.”

Cruise, aki közel három évtizedet töltött a Mission: Impossible-franchise munkálataival,

úgy fogalmazott, nem tudna kiemelni egyetlen legmeghatározóbb pillanatot, mert annyi különféle szinten volt számára jutalmazó az élmény – írja az NME.

„Annyi mindent tanultam és tanulok folyamatosan a történetmesélésről, az életről, a vezetésről, a karakterről és a filmkészítés minden aspektusáról. Ez kivételes volt, tényleg kivételes. Nagyon szerencsésnek érzem magam, hogy olyan filmeket készíthetek, amilyeneket imádok csinálni. Imádom a filmkészítést.”

A film kaszkadőrjeleneteiről – amelyek Cannes-ban ötperces álló ovációt váltottak ki – Cruise úgy fogalmazott, hogy

előzetes rituálékkal készül a mutatványokra, hogy életben maradjon, és hogy sok átgondolás előzi meg ezeket a nagyon összetett és izgalmas jeleneteket.

Kiemelt kép: Tom Cruise érkezik a Mission: Impossible: A végső leszámolás (Mission: Impossible – The Final Reckoning) című filmjének bemutatójára a 78. Cannes-i Nemzetközi Filmfesztiválon 2025. május 14-én (Fotó: MTI/EPA/Guillaume Horcajuelo)