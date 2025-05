Új lemezzel rukkolt elő a Bëlga

„Egyre gondolunk” címmel új albummal jelentkezett a Bëlga. A csütörtökön megjelent lemezen, amely a tizenötödik a sorban, mások mellett a Nemzeti dal trapesített változata is szerepel.

Az 1998 óta létező, és az elmúlt csaknem három évtizedben számos sikert elért hiphop/pop csapat friss albumán szó esik agresszív autósokról, házértékesítésről, kertészkedésről, a kuka kihelyezéséről és a repülős utazás viszontagságairól. A Bëlga az új dalok közül néhányat élőben is bemutat június 6-án a Budapest Parkban – olvasható az MTI-hez eljuttatott közleményben.

Mint írták, a szókimondás továbbra is masszívan jelen van a csapat dalszövegeiben. A három MC, Tokyo, Bauxit és Még5 kendőzetlenül fogalmaz az Ingatlanos című dalban, amelyben a vizes falú házat próbálják a vevőnek eladni. A Turbulencia kendőzetlen pillanatkép a légitársaságokról, a Gazdabolt a lisztharmat káros hatásairól értekezik. A Csummábe azt a helyzetet mutatja be, amikor a kivilágított faház szúnyoghálós ajtaja nyitva marad, és özönlenek be a vérszívók.

A Bëlga egy versfeldolgozást is készített az albumra, Petőfi Sándor Nemzeti dalát trapesítették. A lemezre a csapat egyik alapítója, a zenékért sokáig egyedül felelős Dj Titusz is írt egy számot Feka fan dala címmel.

Bauxit szerint a tizenhét dalt tartalmazó lemez hozza azt a változatosságot, reflexiót, színt, frissességet, amit egy Bëlga-lemeztől elvárhatnak ők és a közönség is.

„A stílusok szabadon választottak, a témák sokszor szinte triviálisan hétköznapiak, éppen ettől működnek” – idézte a közlemény Bauxitot.

A Bëlga a június 6-i Budapest Park-koncert után fesztiválturnéra indul, a csapat fellép többek között a SopronFesten, a Fishing On Orfűn, a VéNégyen, a Fezenen, a Strandon és a Campus Fesztiválon, továbbá a Művészetek Völgyében is.

A Bëlga 1998-ban alakult a Tan Kapuja Buddhista Főiskola három hallgatójából, akik a Tilos Rádió egyik műsorában találtak egymásra és a vicces, (ön)ironikus, szókimondó bëlgás stílusra, amelynek zenei alapjait az akkor feltörekvő producer, Dj Titusz teremtette meg. Bauxit, Még5 és Tokyo azóta is szövegel, mellettük Titusz producerként dolgozik, Dj Marvin pedig a koncerteken van jelen.

A Bëlga számos slágere közé tartozik mások mellett a Nemzeti hip-hop, a Kalauz, A gyaloglás vége, a Képviselő boogie, a Mit parodizálsz, az Az a baj, a Zsolti a béka, az Egy-két-há! vagy a Szerelmes vagyok.

Kiemelt kép forrása: Facebook/Bëlga