One More Like – Társadalmi tükör és szerelmi dráma a Dunán

Május 17-én a Duna mutatja be országosan először Pálfai Károly első nagyjátékfilmjét, a One More Like című drámát, amely a közösségi média torzító hatását és az erotikus tartalomgyártás mögötti lelki-szociális válságokat vizsgálja – egy érzelmileg túlfűtött, mégis kegyetlenül őszinte szerelmi történeten keresztül.

Egy ütés, ami nem a ringben csattan A film főhőse Patrik (Kovács S. József), egy céljait vesztett, fiatal ökölvívó, aki élete mélypontján ismerkedik meg Dzsenivel (Reiter Zita), az egykor gyermekotthonban élő lánnyal, aki első szerelemként robban be az életébe. A kapcsolat kibontakozását azonban megakadályozza, hogy a lány erotikus influencerként tevékenykedik. A történet mély morális dilemmákon keresztül vezet el oda, ahol a szerelem, a méltóság, az önkép és a társadalmi elvárások már nem férnek meg egymás mellett. A One More Like nem ítélkezik, inkább szembesít: a digitális valóságba menekülő fiatalok, a pénzcsinálás határai és a kiégés mind egyazon világ részei – a mi világunké. Társadalmi tükör fiataloknak és szülőknek A felnőtteknek készült filmet megtörtént esetek inspirálták és fontos társadalmi jelenségekre hívja fel a figyelmet: az erotikus tartalomszolgáltatás könnyű belépési lehetőségeire, a „like-vadászat" életformává válására, valamint azokra a fiatalokra, akik anyagi vagy érzelmi kiszolgáltatottságuk miatt könnyen manipulálhatók. Szerelemprojekt 144 közreműködővel A One More Like című filmet egy 12 fős baráti alkotógárda készítette el, 25 napos forgatás alatt, 12 hazai és egy külföldi helyszínen, teljesen független, közösségi finanszírozással. A gyártó a My Visual Studio. A produkció részt vett a BRANCS kampányban is, amely által rekordidő alatt gyűlt össze a szükséges támogatás. A főszereplők mellett olyan ismert arcok tűnnek fel, mint Badár Sándor, Dietz Gusztáv, vagy a TikTok világából ismert Kovács Richárd. A rendező, Pálfai Károly korábban a Légszomj és a Cipőfűző című kisfilmjeivel hívta fel magára a figyelmet. A 44. Magyar Filmszemle információs szekciójában már nagy sikert aratott One More Like országosan is elérhető lesz. A film premierje május 17-én lesz a Dunán. Kiemelt kép: One more like (Fotó: MTVA)