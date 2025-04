Hacsi Boglárka új szerepben: mentorként tér vissza a Magyarország Szépe versenybe

Már lehet jelentkezni a Magyarország Szépe 2025 versenyre, a Miss World világdöntő hazai válogatójára, amelynek televíziós showműsora ismét a Dunán látható. A csatorna Család-barát magazinjának vendégeként Hacsi Boglárka, a 2023-as győztes biztatta a jelentkezőket: a verseny több mint egy show, fejlődési lehetőség és életre szóló élmény.

Miközben a Miss World Hungary 2024 cím birtokosa, Katzenbach Andrea az indai világdöntőre készül, a koronához vezető út ismét megnyílik mindazok előtt, akik szépségükkel és személyiségükkel megméretnék magukat a Magyarország Szépe versenyben. Az esemény hazai szervezői várják a jelentkezőket, a felkészítésben a korábbi évek tapasztalt királynői is részt vesznek.

„Azokat a lányokat, akik fontolgatják a jelentkezést, szeretném megerősíteni abban, hogy érdemes tenni egy próbát. Rengeteg kapcsolatépítési és fejlődési lehetőség rejlik ebben a versenyben. A külsőségek mellett a személyiséget, tehetséget és a sportteljesítményt is értékeli a zsűri” – hangsúlyozta a Család-barát vendégeként a Magyarország Szépe 2023-as győztese. Hacsi Boglárka hozzátette, különböző utakat nyithat egy szépségverseny a résztvevők életében, különösen a királynőnek: ő a tanulást választotta, pszichológiával és önfejlesztéssel foglalkozik. Az idei évadot mentorként segíti majd, a versenyzők mentális felkészülését támogatja majd.

„Királynőnek lenni megtiszteltetés és felelősség: Magyarország 2025-ös Szépének a világversenyen kell majd képviselnie hazánkat. Elképesztő egy világméretű show részének lenni, de komoly fizikai és szellemi felkészülést igényel, ezért a majdani királynőt több szakember is segíti” – fejtette ki Hacsi Boglárka, aki arról is beszélt, gyerekkorában nem volt sok lehetősége utazni, ezért is nagyon örült, hogy bejutott a Miss World döntőjébe és ellátogathatott Indiába.

A Család-barát (amelynek részeit hétköznaponként 9:35-től és 11:10-től lehet nézni a Dunán) műsorvezetője, Somossy Barbara – aki 2016-ban szintén megmérettette magát a versenyben, amelynek azóta már televíziós háziasszonya is volt – megjegyezte, hogy Hacsi Boglárkának megváltozott a hajszíne, és arra is kíváncsi volt, miért döntött úgy, hogy barnára vált.

„Nincs különösebb oka: hosszú éveket át szőkíttettem a hajamat, de arra gondoltam, hogy kipróbálom ezt a sötétebb tónust is” – reagált a szépségkirálynő. A teljes beszélgetés újranézhető a Médiaklikken.

Kiemelt kép: MTVA/Csöndör Kinga