Századik születésnapról jelentkezik a Dankó Rádió

Különleges eseményre települ ki március 29-én a Dankó Rádió: a csatorna történetében egyedülálló módon egy századik születésnap alkalmából Kesznyétenből szól élőben a Szív küldi szívnek szívesen című kívánságműsor. Az ünnepelt törzshallgató, Etelka néni így kedvenc rádiójával töltheti a kerek évfordulót, miközben a hallgatók megismerhetik a borsodi községet.

A Dankó Rádió helyszíni stúdióval általában városi rendezvényekhez szokott csatlakozni, de kivételes felkérésre ezúttal egy kisközségre települ ki.

A helyszíni zenei kívánságok teljesítése mellett a műsorban bemutatkozik Kesznyéten település is: megszólal a község polgármestere, a helyi intézmények, egyesületek vezetői, részleteket tudhatnak meg a Tiszatáj Közalapítvány községbeli munkájáról, szakmája titkaiba avatja be a hallgatókat egy orgonakészítő mester, és természetesen az ünnepelt, Árvai Istvánné, Etelka nénivel is megismerkedhetnek.

Etelka a Dankó Rádió egyik legrégebbi hallgatója, az indulás óta reggeltől estig szól nála a műsor. Kedvenc rádiója több adásában is szerepelt már, de századik születésnapja alkalmából minden eddiginél emlékezetesebb ünneplésben lehet része szeretett lakóhelyén.

A Szív küldi szívnek szívesen élő kívánságműsor az ünnepség helyszínére is ellátogat majd szombaton 14 és 17 óra között, a műsorvezető Gaál Zoltán lesz.

A Dankó Rádió nemcsak helyszíni kívánságműsorokkal, hanem a Dankó Klub utazó koncertsorozatával is elviszi a magyarnótát, népzenét, operettet és örökzöld slágereket a hallgatókhoz. A következő klubkoncert április 9-én lesz Harkányban.

Szív küldi szívnek szívesen kívánságműsor – március 29-én 14 órakor a Dankó Rádióban

