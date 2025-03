Szandi tinédzserként eleinte játéknak fogta fel az éneklést

A 90-es évekre, sikereinek kezdeti időszakára emlékezett vissza Szandi az M2 Petőfi TV Mit kíván? című műsorának vendégeként. A Magyar Köztársasági Elnöki Ezüstéremmel kitüntetett, kétszeres eMeRTon-díjas énekes, A Dal 2025 zsűrijének tagja leszögezte, akkori slágereit továbbra is előadja koncertjein, de mostani önmagán átszűrve.

Az ország máig legfiatalabb platinalemezes előadója nosztalgiával gondolt vissza a Mit kíván? vendégeként karrierje kezdetére, közte a Szerelmes szívek megjelenésére, a 90-es évek elejére. „Elsősorban osztálytársaim jutnak eszembe, nagyon jó közösség voltunk. Első lemezem elkészítésekor hetedik osztályos voltam, a Szerelmes szívek már a harmadik volt a sorban. 15 éves voltam ekkor és nemcsak a lemez, hanem egy film is a mozikba került. A klipben és a zenés filmben is sok osztálytársam, barátom szerepel. Eleinte játéknak fogtam fel az éneklést, egyfajta végtelen szabadságérzés munkált bennem, hogy szabadon szárnyalhatok a színpadon és azt csinálhatom, amit szeretek, ez máig így van. Csak később, a harmadik, negyedik lemezemnél tudatosult bennem, hogy énekesnő vagyok” – árulta el Szandi, hozzátéve, 36 éve van a pályán, húsz lemeze jelent meg és rengeteg díjjal gazdagodott, amelyek méltó helyet kaptak otthonukban, de az a legjobb, hogy érzi a közönség szeretetét. „Korábbi dalaimnak sokat köszönhetek. Tinédzserként futottam be, és sokak emlékezetében él még a pöttyös ruhás Szandi és lehet lesz, aki még 80 éves koromban is Szandikának hív majd. Mindez nem baj, hiszen ez a szeretet egyik megnyilvánulása, és bár fiatalon tart, nem maradhatok örökké kislány. Ösztönösen változtam az évek során, természetesen a kezdetekkor született slágereket is éneklem, de másként, önazonos módon annak megfelelően, amilyen most vagyok, kicsit rockosabb hangszereléssel, ahogyan ma a magaménak érzem ezeket a dalokat” – árulta el Szandi.

Az interjúban arról is beszélt, már fiatalon is szomjazta az építő kritikát, sokat tudott meríteni, fejlődni belőle. Úgy gondolja, A Dal zsűrijeként neki is olyan tanácsokat kell megfogalmazni az előadók felé, amelyek a produkciók fejlődését szolgálják. „Szakmai szemmel és a tapasztalataink alapján nézzük és pontozzuk a színpadon látottakat, de a nézők a szívükkel hallgatják az előadást, elsősorban rájuk kell, hogy hasson a dal. Ehhez maximálisan támogató közeget biztosít a szakmai stáb” – mondta felelősségteljes feladatukról A Dal 2025 zsűrijeként.

A közmédia dalválasztója szombaton 19:35-tól a negyedik válogató adással folytatódik a Dunán, amely végén kialakul A Dal 2025 tizenhatos elődöntős mezőnye.

A Mit kíván? teljes beszélgetése Szandival újranézhető a műsor Médiaklikk-oldalán.

Mit kíván? – hétköznap 22 órától az M2 Petőfi TV műsorán.

A Dal 2025 – szombatonként 19:35-től élőben a Dunán.

Kiemelt kép: (Fotó: MTI/Bruzák Noémi)