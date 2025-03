Ezért otthagyna csapot, papot Fodor Imre

Fodor Imre immár két évtizede a televíziózás szerelmese. A képernyős köszönti délelőttönként a Család-barát nézőit Rátonyi Krisztával, szombat esténként pedig A Dal 2025 színpadán vezeti a nemzeti dalválasztót Rókusfalvy Lilivel.

A közösségi oldalán mindennapi rutinjába avatta be követőit, miszerint elmaradhatatlan szerencsehozó tárgyak segítik a munkában, hogy a legjobb formáját nyújtsa. A videóban meg is mutatta az édesapjához, valamint a kisfiához kötődő kabaláit: egy követ, egy közös képet, valamint Vince fia egyik gyermekkori játékát, egy tigrist. A műsorvezető elárulta, ha otthon felejtené akár csak az egyiket is – ami még sosem fordult elő vele –, azonnal hazaszaladna érte.

A Dal 2025 házigazdájának nemcsak kabalái hoznak szerencsét, a színpadra lépés előtt édesapjára gondol és kéri, hogy adjon neki erőt az élő show-hoz. Fodor Imre harmadik alkalommal vezeti a dalversenyt. A műsorvezetés mellett a lelki trénere a versenyzőknek. Rókusfalvy Lilivel együtt szurkolnak a fellépőknek és lelkesítik őket.

Fodor Imre (Fotó: MTVA/Madaras-Czinszky Andrea)

Március 8-án a negyedik, egyben utolsó válogató tétje az elődöntőbe jutás. Nyolc produkcióból mindössze négy térhet vissza, ráadásul az eredetitől merőben más stílusban. Az átdolgozásokhoz a hazai zenei világ kiválóságai adják évtizedes tapasztalatukat.

A Dal 2025 negyedik válogatója szombaton 19:35-től látható a Dunán.

Kiemelt kép: Fodor Imre (Fotó: MTVA/Csöndör Kinga)