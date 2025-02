Hivatalos: ő alakítja Dumbledore-t az új Harry Potter-sorozatban

John Lithgow egy friss interjúban árulta el, hogy elvállalta a szerepet az HBO új Harry Potter-sorozatában. A 79 éves színész elmondása szerint váratlanul érte a felkérés, amelyet a Sundance Filmfesztiválon kapott egy új filmje kapcsán. Bár a döntés nem volt könnyű számára a hosszú elköteleződés miatt, végül igent mondott – írja a ScreeRant.

– nyilatkozta, hozzátéve, hogy izgatottan várja a munkát.

John Lithgow confirms he will play Dumbledore in the ‘HARRY POTTER’ series.

“It’s going to define me for the last chapter of my life… I’ll be about 87 years old at the wrap party, but I’ve said yes”

