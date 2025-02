Keresztes Ildikó felfedte, miért nem állna újra oltár elé

A családi mellett baráti kapcsolatait tartja a legfontosabbnak Keresztes Ildikó – erről a Duna Ridikül című műsorában beszélt a Máté Péter-díjas előadóművész. Azt is kijelentette: hisz a férfi és nő közötti igaz barátságban, és azt sem tagadja, előfordult, hogy egy szerelem szelídült később mély barátsággá.

A Duna talkshow-jában az Edda zenésze, Alapi István, a Magyarország, szeretlek! műsorvezetője, Pindroch Csaba, Jászai Mari-díjas színművész és Keresztes Ildikó, Máté Péter-díjas előadó beszélgettek arról, saját tapasztalataik szerint létezhet-e valódi barátság férfi és nő között. A Dal 2025 versenyzőit segítő énekesnőnek fiatal kora óta több ellenkező nemű barátja van, ezért az ilyen kapcsolatok létjogosultsága mellett érvelt.

„Körülbelül 10 közeli barátom van, vegyesen férfiak és nők. Úgy alakult, hogy eleinte nem volt sok lánybarátom, mert a szakmám miatt sok férfi vett körül, ezért a nők sokszor – akár tudat alatt is – féltékenyek voltak rám” – kezdte Keresztes Ildikó. Hozzátette, bizonyos témákban kifejezetten szereti kikérni férfi barátai véleményét, elkerülve azt, hogy kizárólag „női szemüvegen” keresztül szemléljen egy problémát. Nem titkolta azt sem, hisz abban, hogy két intelligens ember egy szakítás vagy válás után is képes lehet a barátságra.

„Nem szeretek haragot táplálni és tartani, mert az elsősorban engem mérgez. Van olyan korábbi párom, akivel ma is tartjuk a kapcsolatot. Nehezen tudom elképzelni, hogy – például – ha valakinek tettem egy életre szóló esküt, azzal soha többé nem beszélek. Változó, ki mennyire gondolja komolyan ezt, de ha meg is adatna nekem, hogy egyházi engedéllyel újra bemenjek a templomba és Isten színe előtt házassági fogadalmat tegyek, akkor sem élnék ezzel a lehetőséggel. Hiszem, hogy amit Isten egybekötött, azt ember nem választhatja szét” – szögezte le. A teljes beszélgetés újranézhető a Médiaklikken, amelyen 60 napig elérhetők a korábbi adások is.

(Fotó: MTVA Ridikül/Tőke Béla)