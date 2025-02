A Dal legromantikusabb adása után a harmadik válogatóval folytatódik a show

A Dal 2025 legutóbbi válogatója a produkciókon túl is tartogatott megható élményt: a Ragazzi Razzi frontembere élő adásban kérte meg szerelme, Szelina kezét. Meghatározó pillanatot a továbbjutó produkciók előadói is átélhettek, hiszen kiderült, melyik sztárelőadók segítik az elődöntős dalok áthangszerelését. A show megy tovább, szombaton este a harmadik válogatóban újabb nyolc versenydal hangzik el.

A műsor valaha volt legromantikusabb pillanatának lehettek részesei a dalverseny nézői szombat este. A Ragazzi Razzi énekese, Szilágyi László megkérte a nézőtéren ülő Szelina, A Dal 2024 versenyzője kezét, aki könnyek közt igent mondott. Bár daluk nem jutott tovább, a dalválasztó örök emlék marad a rockegyüttesnek.

A második válogató további izgalmat is tartogatott, újabb két előadóművészt jelentettek be A Dal 2025 műsorvezetői, akik tanácsaikkal győzelemre segíthetik a versenydalokat. Keresztes Ildikó, Harcsa Veronika, Karácsony János és Szarka Tamás mellett Palya Bea és Gájer Bálint működik közre az elődöntős produkciók műfaji átalakulásában. A következő adásban kiderül, hogy még melyik nemzetközileg is ismert zenész segíti a versenyzőket.

A március 1-jei, harmadik válogatóban ismét nyolc produkció mutatkozik be élő zenei kísérettel. Beretka Ádám a Lopott Éjszakák, míg Kádár Kolos a Szeress azért, aki én vagyok című popdallal érkezik. Két visszatérő előadó is a keményebb vonalat hozza a műsorba: Bihal Roland a Nem felejtem című dallal, a No Sugar pedig a Boldog leszekkel. Budai Krisztofer lírai szerzeményével, a Délibábbal lép fel. Kuna Vali és a HungaroSwing a Nincs másik út című produkciót adja elő. Juhos Zsófi szólóban, a soul-RNB Mindenemmel, a Pinkers a KFK című dallal tér vissza a show színpadára. Az első fordulóból továbbjutó produkciók a zsűri által kijelölt, az eredetitől merőben eltérő stílusban hangzanak el az elődöntőben.

A második válogatóból első helyen jutott tovább és Gájer Bálint közreműködésével swing stílusban tér vissza a vérpezsdítő Kicsikém a Felvidéki Jazz Land előadásában. Az Őrzöm az álmod is folytathatja a versenyt, a rock produkció népzenei hangzásban bizonyíthat újra. A Here We Are nemcsak Palya Beát nyerte meg segítségül, de Szandi és Gubik Petra is elígérkezett a koncertjükre. Szabó Ádám születendő kisfiának írt dalával lenyűgözte a zsűrit és a közönséget, az Örök hűség rock műfajban mutatkozik be Keresztes Ildikó szakmai támogatásával. Az ítészek a Mást ölelj című produkciót mentették meg, Zabos Regina és Káté Harcsa Veronikával dolgozhat együtt daluk jazz átdolgozásán.

Közös énekléssel, hangszerválasztással és évtizedes szakmai tapasztalat átadásával veszi kezdetét a felkészülés a következő megmérettetésre. Az elődöntősök a rendhagyó március 16-i, vasárnapi és a 22-i adásban bizonyíthatnak a zsűrinek és a nézőknek. Gubik Petra, Szandi, Ferenczi György és Németh Alajos Lojzi mellett a közönség SMS-ben adott pontja dönt a produkciók sorsáról. A tét a Magyarország dala 2025 cím.

A Dal 2025 – harmadik válogató szombaton 19:35-kor a Dunán.

Kiemelt kép: (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)