Koltay Gábor: Filmforgatásnak indult az István, a király

A Duna Családi kör című műsorában köszöntették 75. születésnapja apropóján Koltay Gábort. A Balázs Béla-díjas rendező, színigazgató, érdemes művész a műsorban a múltra visszatekintve pályafutása meghatározó mesterei mellett arról is mesélt, az István a király ősbemutatója eredetileg egy filmforgatásnak indult.

Családja körében ünnepelte 75. születésnapját Koltay Gábor – a rendezőt a február 9-i jeles nap alkalmából a Családi kör vendégeként is felköszöntötték. A stúdióban árulta el, hogy a jó hangulat nemcsak ünnepeik, hanem munkájának is jellemzője, amelyet egyik nagy példaképétől, Jancsó Miklós rendezőtől tanult. „Az ő forgatásain találkoztam ezzel a baráti hangulattal. Mintha nem is munka lett volna, sok színész ötletét, gondolatát hallgatta meg és építette bele filmjeibe. Ezt a légkört igyekeztem én is mindig megteremteni”. Koltay Gábor Jancsó Miklós mellett pályafutása és élete meghatározó mesterei közül kiemelte még Makk Károly, Esztergályos Károly és Fábri Zoltán rendezőket, valamint Nemeskürty István írót, irodalom- és filmtörténészt. A történelmi érdeklődés Koltay Gábor a családjából hozta, Nemeskürty neve fogalom volt otthon, éppen ezért megtisztelőnek tartja, hogy később nemcsak együtt dolgozhatott vele, hanem több évtizedig a barátja is lehetett.

Koltay Gábor munkásságában is hangsúlyos szerepet játszik múltunk bemutatása, hiszen számos jelentős történelmi tárgyú film és színházi előadás fűződik nevéhez, köztük az István, a király című rockopera, mozifilm rendezése is. „Furcsa történet okán ez lett az első szabadtéri színházi rendezésem. Eredetileg filmforgatásnak indult, pár száz fővel, de éreztük, hogy sokkal több embert érdekel. Rájöttünk, hogy nem lehet beállításról-beállításra felvenni a darabot, hanem végig kell csinálni az elejétől a végéig. Ennek érdekében egy színházi előadást hoztunk létre, amelyet hat kamerával vettünk fel” – emlékezett vissza a több mint negyvenéves történetre a rendező, kiemelve, a szabadtéri színházba ott, a Királydombon szeretett bele.

A Családi körben jelenlegi munkáiról és terveiről is beszélt. Nemrég fejezte be 217 nap című, a forradalmár és szabadságharcos Wittner Máriának emléket állító életrajzi filmjét, valamint hozzákezdett Nemeskürty Istvánról szóló háromrészes alkotása előkészítéséhez, amelyben irodalomtörténeti, filmproduceri és közéleti tevékenységét szeretné bemutatni a száz évvel ezelőtt született, és tíz éve elhunyt írónak.

A teljes beszélgetés újranézhető a Családi kör Médiaklikk-oldalán.

Kiemelt kép: Koltay Gábor rendező, Családi kör, 2025 február (Fotó: MTVA)