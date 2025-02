A Nap Előadója a Petőfi Rádióban – főszerepben a magyar zenei élet meghatározó alakjai

Új műsorelem színesíti a hazai könnyűzene első számú bázisa, a Petőfi Rádió kínálatát: február 10-től minden hétköznap bemutatják a Nap Előadójának választott hazai művész pályafutását a hozzá kapcsolódó slágerekkel és a hallgatók történeteivel.

Több mint 250 magyar zenei előadó munkássága előtt tiszteleg a Petőfi Rádió. Az új műsorelem jelenlegi és az elmúlt évtizedek kiemelkedő előadóit, énekeseit, zenészeit és dalszerzőit ünnepli a 60-as évektől napjainkig.

Dominik Zsolt, a Petőfi Rádió csatornaigazgatója az M2 Petőfi TV Esti Kornél című műsorában kifejtette, ez egy zenei küldetés számukra: „nem csupán az, hogy dalokat játszunk, hanem hogy kiemeljük azokat az előadókat, alkotókat, akik olyan különlegeset nyújtottak, amivel hozzájárultak a magyar könnyűzene fejlődéséhez, tettek azért, hogy jobb legyen.” Mellette Mák Kata műsorvezető hozzátette, sokak életében fontos szerepe van a zenének, rengeteg emlék kapcsolódik egy előadóhoz vagy koncerthez, amit most a hallgatók is felidézhetnek, mesélhetnek róla, vagy akár kérdezhetnek is a vendégektől.

A Nap Előadóját minden hétköznap reggel a Halló, Magyarok!-ban Habóczki Máté jelenti be 6 óra után, a Hazai című műsorban pedig Mák Kata részletesebben is bemutatja a pályafutásukat, ismertebb és kevésbé ismert zenéiket, majd több érdekesség is elhangzik még a műsorvezetőktől. Az előadók közül lesznek, akiket élőben is láthatnak és hallhatnak a hallgatók egy koncerttel a Hajrá, Magyarokban, és olyanok is, akik mesélnek az életükről a Kultúrfitnesz és a Vándorbot című műsorokban, elmondva pár olyan részletet, amelyeket eddig még senki nem hallott.

A Duna Család-barát műsorának vendégeként Habóczki Máté műsorvezető elmondta, a Nap Előadóját mindig valamilyen aktualitás kapcsán választják ki, például egy születésnap, lemezmegjelenés vagy egy fontos történés apropóján. Király Kitti, a Petőfi Rádió hétvégéinek délelőtti házigazdája úgy fogalmazott: szeretnék, ha a hallgatók is részesei lennének ennek az újdonságnak, és a hozzászólások mellett akár közös fotókat is küldenének a Nap Előadójával, ami megjelenne a rádió közösségi média felületein.

Az első héten február 10-től a Nap Előadói között lesz Szarka Tamás, a Petőfi Zenei Díj idei Életműdíjas művésze; Sebő Ferenc, a Nemzet Művésze; születésnapjuk alkalmából Zoltán Erika és Hobo; valamint Bálint-napon Korda György és Balázs Klári. A Nap Előadójához a hallgatók is kapcsolódhatnak azzal, hogy a Petőfi Rádió közösségi oldalán megírják a főszereplőhöz tartozó sztorijaikat, emlékeiket vagy a legemlékezetesebb koncertélményüket.

A Petőfi Rádió a magyar zene elkötelezett támogatója, ezért egész évben széles műfaji és korszakos spektrumon mutatja be a hazai könnyűzene meghatározó szereplőit a Minden magyar! szlogenhez hűen.

Petőfi Rádió – A Nap Előadója: február 10-től minden hétköznap.

A kiemelt kép illusztráció.