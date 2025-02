Vastag Csaba és Hobo életében vannak párhuzamok

Február 1-jén zárul a Csináljuk a fesztivált! negyedik évada. A döntőben Vastag Csaba a Hobo Blues Band Nem lehet két hazád című dalával áll színpadra, amely kilenc másik finalista sláger között mérettet meg. Az énekes a Család-barát vendégeként mesélt arról, vannak hasonlóságok, amelyek összekötik őt Földes László Hobóval.

Vastag Csaba már nem először képvisel egy korszakos magyar slágert a Csináljuk a fesztivált! színpadán. A Pocsolyába léptem és a Micsoda buli után a Nem lehet két hazád című Hobo Blues Band-dallal szállt versenybe. Mint kiderült, kedveli ezt a szerzeményt, ráadásul némi személyes kapcsolódása is van a Petőfi Zenei Díj Életműdíjas előadóhoz.

„Hobóval van egy kis személyes kapcsolódásom, mert egy iskolába jártunk, és közel esik egymáshoz a születésnapunk is. A művészetéhez, üzenetrendszeréhez jól tudok kapcsolódni. A Csináljuk a fesztivált! színpadán elsősorban tisztelegni szerettem volna előtte. A döntőben is igyekszem majd emelni előadásommal a sláger fényét és a műsor színvonalát” – fogalmazott az énekes a Duna Család-barát című műsorában.

A Csináljuk a fesztivált! döntője után egy teljesen új kihívás elé néz. „Feke Pál hívására elvállaltam, hogy a készülő Tarzan, zenés cirkuszi show címszereplője legyek. Ez egy látványos előadás lesz. Mostanában kevés olyan feladatom volt, ami miatt a szokásosnál is többet kellett tréningeznem, de ez a szerep most megkívánja” – mesélte az énekes. A produkció során tíz méter magasban, indákon kapaszkodva mutatja majd be az őserdő hőséről szóló, világszerte népszerű Phil Collins-dalokat, amely komoly fizikai felkészülést igényel. A teljes beszélgetés újranézhető a Család-barát Médiaklikk-oldalán.

Csináljuk a fesztivált! – döntő: szombaton 19:35-től a Dunán.

Család-barát – hétköznaponként 9:35-től és 11:10-től a Dunán.

Kiemelt kép: Vastag Csaba. (Fotó: MTVA / Csöndör Kinga)