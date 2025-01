Nyári Aliz külföldi sikereiről beszélt: tavasszal visszatér Vietnamba

Nyári Károly és lánya, Aliz a Duna Család-barát vendégeként osztotta meg, hogy az elmúlt évben jelentős nemzetközi sikereket ért el. A tavalyi szereplésének köszönhetően ismét meghívták Vietnamba, áprilistól újra a délkelet-ázsiai országban építheti külföldi szólókarrierjét.

„Hálás vagyok, hogy az elmúlt évben elindulhatott a nemzetközi karrierem. Közel három hónapot töltöttem Vietnamban, majd Spanyolországban volt egy kisebb turném. Nagy örömömre jól sikerült a bemutatkozás, mert visszahívtak. Áprilisban visszatérek Vietnamba” – kezdte Nyári Aliz a Duna délelőtti magazinműsorában, miközben édesapja mellette ülve nagy büszkeséggel hallgatta lánya szavait.

A fiatal tehetség zenei tudásával olyannyira lenyűgözte a közönséget vietnami tartózkodása során, hogy idén újra meghívást kapott. Spanyolországi turnéján pedig bebizonyította, hogy a latin füleket is képes meghódítani. Mint mondta, számos helyi zenésszel dolgozott együtt, amelyek során különböző kultúrák zenei világa is hatott rá, emellett kiemelte, hogy az elmúlt év tapasztalatai nemcsak szakmai, hanem személyes szinten is jelentősen formálták.

„Sokféle inspiráció, impulzus ért, ezek még mindig ülepednek bennem. Az elkövetkezendő hónapok arról szólnak majd, hogy ezeket az érzéseket új dalokban adhassam át a közönségnek” – tette hozzá.

Nyári Károly szerint egy szülőnek az a legnagyobb ajándék, ha láthatja, hogy a gyermeke megvalósítja az álmait. Az apa-lánya páros azt is elárulta, az évet dalszerzéssel kezdték, hiszen a közös családi munkát is folytatják. A teljes beszélgetés újranézhető a Család-barát Médiaklikk-oldalán.

Kiemelt kép: Nyári Aliz (Fotó: MTVA/Tőke Béla)