Országos tévépremier – Januárban új évaddal folytatódik a népszerű török sorozat a Dunán

Sokan évek óta várják már az Egy csodálatos asszony című török sikersorozat második, magyar szinkronos évadát. A széria új epizódjai január 7-től láthatók minden hétköznap 18:50-től a Dunán. A megható és fordulatokkal teli történet ismét bebizonyítja, hogy a legnehezebb élethelyzetekben is rá lehet lelni a boldogságra.

Egy erős nő küzdelmeit viszi vászonra az Egy csodálatos asszony című török tévésorozat, amelynek első évada a magyar nézők szívét már elnyerte, és a január 7-től országos tévépremierként a Dunán bemutatkozó második évad is hasonlóan lebilincselő filmélményt ígér. A hétköznap esténként jelentkező részek főhőse továbbra is Bahar (Özge Özpirincci), akinek egyre több kihívással kell szembenéznie. A kétgyermekes egyedülálló anyának súlyos titkokkal és egy életét veszélyeztető betegséggel is meg kell küzdenie. A váratlan fordulatokban gazdag történet ugyanakkor megrendítően mutatja be, hogyan meríthet erőt egy édesanya a gyerekek iránti feltétel nélküli szeretetből, és ezáltal miként tudja túlélni a legnehezebb pillanatokat is.

A hazánkban is népszerű sorozat a japán Nippon Television 2013-as drámasorozatán alapul, amelyet a török alkotók egyedi ízzel és kulturális elemekkel hoztak még közelebb a közönséghez. A második évad szinkronizált változatát most először láthatja a magyar közönség a Dunán.

