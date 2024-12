Pezsgő, dudaszó és az elmaradhatatlan malacsimogatás – retró fotókon az elmúlt évtizedek szilveszterei

Az év utolsó napjának éjjele a bohókás bulik és a jövőre vonatkozó jókívánságok ideje volt régen is. Az ünneplőkkel megteltek a szórakozóhelyek és a pesti utcákon is sokan köszöntötték az újévet. A szilveszteri szokások is fennmaradtak: aki a malac kunkori farkát meghúzta, biztos lehetett a szerencséjében az új évben. A pezsgő a gazdagság és a fényűzés folytatását jelentette. A papírtrombita és más zajkeltők megszólaltatásával az ártó és a rontó erőket tartották távol.