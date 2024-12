Szívmelengető! Kisgyermekek juthatnak el a Mikuláshoz, az „Északi-sarkra”

Az egyik ilyen különleges „fantáziarepülés” a héten Honoluluban történt és hatalmas örömet okozott a résztvevők számára. A program célja, hogy segítséget nyújtson azon családoknak, akik anyagi gondokkal küszködnek, például az orvosi kiadások miatt.

Alex Wereszczynskyj, a HUGS Hawaii fejlesztési igazgatója hozzátette: „Egyesek számára ez egy egyszeri élmény az életben.” A HUGS Hawaii szervezet kimondottan olyan családoknak nyújt támogatást, akik gyermekénél életveszélyes betegséget diagnosztizáltak.

A fantáziarepülés során, a résztvevők felszállnak egy repülőgépre, amely rövid időre az égbe emelkedik és körözni kezd, majd egy Mikulás műhelyének kidíszített kapunál landol.

United is offering free flights to the ‘North Pole’ for kids in need this Christmas: ‘Once-in-a-lifetime event’ https://t.co/47VoRPBXAy pic.twitter.com/QWdoIg9KQH

— New York Post (@nypost) December 7, 2024