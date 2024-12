A kiválasztottak extra epizódja és karácsonyi különkiadása után érkezik a sorozat harmadik évada

A Jézus és tanítványainak életét bemutató sorozat, A kiválasztottak második évadának extra részét először tűzi műsorára december 24-én a Duna, majd másnap egy különleges karácsonyi adás várja a nézőket. A világszerte népszerű amerikai széria folytatására sem kell sokat várni, a harmadik évad december 28-án érkezik a csatornára.

Karácsony ünnepén különleges részekkel várja A kiválasztottak (The Chosen) című amerikai sorozat rajongóit a Duna. December 24-én 16 órától a széria második évadának extra epizódját láthatják A hírnök címmel. Ennek története visszaugrik az időben, és Jézus születésének körülményeit meséli el, amint József és Mária Názáretből Bethlehem felé tart a népszámlálás miatt. Az úton sok mindenről esik szó, de mindenekelőtt arról, hogy a hírnökök megjelenése után egyiküknek sem volt választása: teljesíteniük kell az Atya akaratát.

Karácsony első napján, december 25-én 14:55-től érkezik A kiválasztottak: Karácsonyi különkiadás. A műsor Jézus születésére fókuszálva két szemszögből meséli el a történelmi eseményt: egyrészt A hírnök című részt alapul véve József és Mária, valamint egy pásztor perspektívájából. Ez utóbbit, A pásztor című epizódot extra tatalomként jövő évben teljes hosszában levetíti a Duna. Ez volt az a kisfilm, amelyet a rendező, Dallas Jenkins 2017-ben készítette, és mutatta meg gyülekezetének. Ők ezt látva biztatták, hogy forgasson egy sorozatot, amelyből később megszületett A kiválasztottak.

A karácsonyi különkiadásban a születéstörténeten kívül megszólalnak A kiválasztottak alkotói: Dallas Jenkins rendező, forgatókönyvíró, Tyler Thompson társforgatókönyvíró, és Amanda Jenkins, a sorozat kreatív alkotója. Mesélnek arról, hogyan indult a sorozat, valamint beszélnek a Megváltó születésének jelentőségéről és hitük életükben betöltött szerepéről. Ezen kívül a sorozat szellemiségéhez kapcsolódva, zenés produkciók is felcsendülnek benne olyan neves zenészek, énekesek és művészek közreműködésével, mint Matt Maher, Zach Williams, Brandon Lake, Phil Wickham, Amanda Jenkins, The Bonner Family, a One Voice Children’s Choir, valamint duettet énekel Andrea Bocelli és fia, Matteo Bocelli.

A Jézus és tanítványainak életét bemutató sorozat ezt követően december 28-tól a harmadik évaddal folytatódik szombat délutánonként 16 órától a Dunán. Ennek epizódjaiban láthatják, amint Jézus egyre világosabban próbálja megfogalmazni, hogy ő kinek az akaratát jött teljesíteni. Ellátogat Názáretbe, ahol először örömmel fogadják, de aztán hamis próféciával vádolják, közben pedig a tanítványok is elbizonytalanodnak és Jézust kérik, hogy növelje a hitüket.

Fotó: A kiválasztottak, 3. évad – LIONS GATE UK LTD