Fesztiválhangulattal és sosem hallott sztorikkal érkezik a Magyarország, szeretlek! következő adása

A Csináljuk a fesztivált! december 7-én kezdődő negyedik évadára hangol vasárnap este a Duna népszerű zenés vetélkedője. A Magyarország, szeretlek! stúdiójában a showműsor állandó szereplői szórakoztatják történeteikkel a nézőket a hazai zenetörténelem ikonikus slágereinek aláfestésében.

Egy hét múlva kezdetét veszi a zenei időutazás a Dunán, december 7-től szombat esténként várja nézőit a Csináljuk a fesztivált! című nagyszabású showműsor az 1910-es évektől napjainkig felvonultatva a legnagyobb magyar slágereket. A heteken át tartó fesztiválra hangolódva érkeznek a Magyarország, szeretlek! vasárnapi adásába a zsűritagok, a műsorvezetők, valamint a műsor korábbi fellépője. Vágó Bernadett piros – és ezúttal női – egységét a Fonogram-díjas Balázs Klári, a Jászai Mari-díjas színművész, Janza Kata, valamint a Duna showműsárnak háziasszonya, Rókusfalvy Lili alkotja. Színpadi társa, Fodor Imre, az Artisjus-, eMeRTon- és Fonogram-díjas Korda György, valamint a műsor és a hazai könnyűzenei élet emblematikus alakja, Takáts Tamás küzd a pontokért Miller Zoltán zöld csapatában.

A vasárnap 19:45-kor kezdődő játékos vetélkedő zenei kínálata és feladványai is Csináljuk a fesztivált! korszakait idézik meg. Az időutazás során megismerhetik a hanghordozók fejlődését, bepillanthatnak Korda György pályafutásának korai éveibe, de archív felvételről Szécsi Pál és Demjén Ferenc is megszólal. A slágerek sorában átélhetnek egy különös éjszakát, álmodhatnak egy gyöngyhajú lányról, és megérkezik Lady N is. A szórakozást nemcsak a kiváló magyar zenék, hanem a játékosok elképesztő történetei is biztosítják. Korda György és Balázs Klári elárulja, egyszer milyen furcsa felkérést kaptak, és ennek mi köze van két vízilóhoz, Janza Kata cukorka okozta színpadi malőrjéről vall, Takáts Tamás pedig bemutatja, milyen profi módon tud franciául halandzsázni.

Magyarország, szeretlek! – vasárnap esténként 19:45-től a Dunán.

Csináljuk a fesztivált! – december 7-től szombatonként 19:35-től a Dunán.

Fotó: IKO