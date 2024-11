A kihűlt rizottó „újraélesztésének” trükkje Gianni Annonitól a Petőfi Rádióban

Ősztől megújult formában hallható hétvégente a Petőfi Rádió Befordultam a konyhára című gasztroműsora, amelyben ismert séfek osztják meg konyhai tippjeiket, trükkjeiket. A hétvégén Gianni Annoni két fogás elkészítésén túl a tökéletes paradicsomszósz receptjét, valamint a kihűlt rizottó „újraélesztésének” fortélyát is elárulta a hallgatóknak.

A Befordultam a konyhára című műsorban hétvégén 11 órától Király Kitti műsorvezető egy-egy ismert séf társaságában várja a hallgatókat, közösen tálalva a legkülönfélébb gasztronómiai témákat. Legutóbb Gianni Annoni ételszakértő, étteremtulajdonos, az olasz konyha mestere két étel elkészítésével, valamint hozzájuk kapcsolódó tippekkel és trükkökkel szolgált a hallgatóknak. „Gyerekkoromban mindig figyeltem, ahogy a nagymamám saját kezűleg készíti a tésztát. Emlékszem, én vittem és nyújtottam egészen a nappali felé, mert a konyhában nem volt túl sok hely” – idézte fel otthoni emlékeit a Petőfi Rádió műsorában. Nem véletlenül került szóba a házi készítésű tészta, hiszen a szombati adásában töltött ravioli került az „étlapra”. Ehhez kapcsolódóan – szintén gyerekkori emlékei közül – megosztotta a tökéletes paradicsomszósz elkészítésének módját is. A répa, hagyma, angol zeller, olívaolaj, paradicsom, babérlevél, só és bors felhasználásával készülő szószhoz annak idején nagymamája egy pici cukrot is adott – mesélte a séf.

Vasárnap is Gianni Annoni kalauzolásával folytatódott a Befordultam a konyhára gasztrotúrája, amely során a hazánkban sokak által kedvelt marhalábszár „készült” olaszos társítással, hiszen ezúttal az egytálételként is ismert, de köretnek is kiváló rizottó került mellé. Az ételszakértő a tökéletes rizottó elkészítésének két módját is elárulta, kitérve arra, hogy az ételben a rizsnek roppanósnak kell maradnia, míg a krémes textúrát a vaj és a parmezán biztosítja. Kiemelte, sót csak a főzés legvégén szabad hozzáadni. „Nem kell megijedni, hogy ha nem tudjuk frissen tálalni a rizottót és bedermed, amikor befutnak a későn érkező vendégek. Az ételt alaplével újra lehet éleszteni” – osztotta meg konyha trükkjét a műsorban Gianni Annoni. A sáfrányos rizottóval tálalt marhalábszár pontos receptje a rádió Soundcloud-oldalán ismerhető meg, ahol a korábbi adások is újrahallgathatók.

Befordultam a konyhára – hétvégente 11 órától Király Kittivel a Petőfi Rádióban.

