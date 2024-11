Bódi László Cipő teljesen más volt színpadon, mint a magánéletében

A Republic együttes alapító tagja, vezetője, Boros Csaba gyerekkoráról, együtteseiről és elhunyt zenésztársáról, Bódi László Cipőről is beszélt a Dankó Rádió Jó pihenést! című műsorának vendégeként.

Eredetileg billentyűs szeretett volna lenni, de mire édesanyjával eljutottak a hangszerboltba, már megvették az általa kinézett harmóniumot, így lett egy basszusgitár Boros Csaba „fájdalomdíja”. A hangszer azóta is elválaszthatatlan tőle – minderről a Dankó Rádió hétvégi műsorában mesélt a Magyar Köztársasági Érdemrend tisztikeresztjével kitüntetett zenész. Fiatalon több zenekarban is kipróbálta magát, de országos ismertséget a Republic együttes hozott neki. Mint mondta, valódi csapat voltak, egymásra barátként is tekintettek. A zenekar 2013-ban elhunyt frontemberéről, Bódi Lászlóról, azaz Cipőről is megemlékezett az adásban.

„Végtelenül tehetséges, érdekes és különleges, zárkózott és gátlásos ember volt. A színpadon igyekezett ezt valamelyest levetkőzni, de a személyes dolgait megtartotta magának, így volt ez a betegségével is” – kezdte Boros Csaba, akinek a Karthago zenekar Máté Péter-díjas zenésze, Szigeti Ferenc mutatta be először Cipőt. „Visszafogott srác volt, egészen addig, amíg színpadra nem lépett. Őrületes, exatikus jelenség volt, és mindenki ledöbbent, hogy amint befejezte a dalt, és lesétált a színpadról, azonnal visszalényegült” – tette hozzá.

Felidézte, több szép emléket őriz sikereikről és a színpadon túli pillanatokról, több közös nyaralásra is eljutott együtt a zenekar. Egyszer Korfura utaztak el mindannyian, kivéve Cipőt, aki nem tartott velük. „Laci két lánya és a felesége is jött velünk, de ő a szövegírónkkal, Wéber Ferivel otthon maradt, mert kifestették a házat” – osztotta meg a hallgatókkal Boros Csaba. A teljes beszélgetés újrahallgatható a Dankó Rádió Médiaklikk-oldalán, amelyen 60 napig elérhetők a korábbi adások is.

Kiemelt kép: MTI/Balogh Zoltán