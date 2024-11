Taylor Swift több díjat is kapott az MTV Európai Zenei Díjátadóján

Taylor Swift amerikai megasztár, aki nemrég Európában turnézott, több díjat is nyert az MTV Európai Zenei Díjátadóján (EMA), amelyet vasárnap rendeztek meg Manchesterben.

Swift videóüzenetben köszönte meg a díjait, miután neki ítélték oda a legjobb élő koncert, a legjobb videó (Fortnight) és a legjobb előadó kategória trófeáját.

A regionális díjak közül a legjobb amerikai előadónak járó díjat is elnyerő énekesnő üzenetében felidézte, hogy nagyszerűen érezte magát az európai koncertkörútján.

Sabrina Carpenter az Espressóval a legjobb szám díját vitte el, Ariana Grande pedig a popénekesek mezőnyében lett díjazott. A legjobb együttműködés díját a thai rapper és énekes, Lisa és a spanyol Rosalia New Woman című száma vitte el.

A legjobb rock kategóriában Liam Gallagher, az alternatív zenei mezőnyben pedig az Imagine Dragons győzött.

A globális ikon díját ezúttal Busta Rhymes amerikai rapper kapta, aki többek között az I Know What You Want és a Pass The Courvoisier című számaival szórakoztatta a közönséget a színpadon.

A májusban megnyílt manchesteri Co-op Live arénában megrendezett gála házigazdája Rita Ora volt. A ceremóniát Benson Boone amerikai énekes nyitotta meg, aki a levegőben lebegve játszott egy arany színű zongorán. Boone később a legjobb új előadás díját vehette át.

A hiphop kategóriában Eminem kapta a trófeát.

A díjátadón Rita Ora megemlékezett a One Direction egykori énekeséről, a 31 évesen elhunyt Liam Payne-ről is, aki októberben lezuhant egy Buenos Aires-i szálloda harmadik emeleti erkélyéről.

A műsort a Pet Shop Boys fellépése zárta, az együttes pályafutását a pop úttörői díjjal ismerték el.

Az MTV EMA díjait 17 – női és férfi előadókat nem különválasztó – kategóriában a rajongók szavazatai alapján osztják ki.

Az MTV Európai Zenei Díjátadója idén a 30. évfordulóját ünnepelte. A gálát minden évben más európai városban szervezik meg. A tavalyi ceremónia azonban az Izrael és a Hamász között kitört háború miatt elmaradt.

