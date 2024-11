Több tucat drón lepte el Anglia egyik legszigorúbban őrzött börtönét

A jelentés szerint a rabok olyan gyakran égetnek lyukakat az ablakokon, hogy a javításokkal alig tudnak lépést tartani. A börtön főfelügyelője, Charlie Taylor hangsúlyozta: „A drogprobléma az erőszak egyik fő kiváltó oka, és bár történtek pozitív intézkedések a helyzet javítására, csak az ablakok teljes cseréje jelentene tényleges megoldást.”

A HMP Garth helyzetére különösen jellemzővé vált, hogy a csempészdrónok szinte folyamatosan jelen vannak. Az egyik eset szerint egy házaspár több brit börtönben is hasonló módon csempészett be tiltott anyagokat. A 27 éves Sajad Hashimi például egy év alatt 78 alkalommal repült DJI Phantom 4 drónjával börtönök fölé, és a kint várakozó felesége biztosította a logisztikai támogatást.

Az erőszakos esetek száma is megugrott a börtön falai között. Az előző vizsgálat óta 45 százalékkal nőtt a támadások száma, amelyeket a kábítószerek terjedése és az ebből eredő adósságok is fokoznak. A jelentés megállapította, hogy sok rab hónapok óta nem hagyta el a celláját, mert a kábítószer-adósságok miatti fenyegetések veszélyeztették biztonságukat. „Az elkülönített rabok nagyon kevés időt tölthettek a cellán kívül, és a legtöbbjük nem ment naponta zuhanyozni vagy friss levegőre” – áll a jelentésben.

Növekvő erőszak és rossz állapotok

A HMP Garth börtönön kívül más brit börtönök is hasonló problémákkal küzdenek: a rabok és a személyzet is egyetértenek abban, hogy az erőszak és a kábítószerhasználat elharapódzott. Az Igazságügyi Minisztérium adatai szerint az elmúlt évben rekordmagasra, 10 281-re nőtt a börtönőrök elleni támadások száma, és ezek közül 974 súlyos támadásnak minősült. Emellett a visszaesési arány is emelkedett, a szabadult rabok közül egyre többen térnek vissza a börtönbe újabb bűncselekmények miatt.

A jelentés felhívja a figyelmet a börtönök fizikai állapotának leromlására is. A rossz állapotú, beázott tetők, hámló padlók és elavult épületszárnyak mind hozzájárulnak ahhoz, hogy a börtönök nem tudják ellátni eredeti feladatukat. A börtönszemélyzet és a vezetők szerint a körülmények rontják a rehabilitáció esélyeit, így a börtönökben uralkodó helyzet valódi válságra mutatnak rá.

