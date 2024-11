Új jövevény az edinburgh-i állatkertben! Megérkezett Haggis, a törpe vízilóborjú

Az Edinburgh-i Állatkert új lakójával, egy aprócska nőstény törpe vízilóval bővült, akit Haggis névre kereszteltek.

A Skót Királyi Zoológiai Társaság november 4-én jelentette be, hogy a borjú október 30-án született, és azóta is jól van. „Csodálatos látni, hogy a személyisége már most kibontakozóban van” – nyilatkozta Jonny Appleyard, az állatkert patásállományának csoportvezetője.

Az első harminc nap különösen fontos Haggis fejlődése szempontjából, így a törpe vízilóházat ideiglenesen lezárták a látogatók elől. Az állatkert közleménye szerint ez az intézkedés szükséges ahhoz, hogy a gondozók szoros megfigyelés alatt tartsák az anya és a kicsinye közti kapcsolatot.

Az állatkert közösségi média platformjain egy kedves videót is megosztottak Haggisről, amelyen a kis víziló gondozója kezét szaglássza. Az állatkert különleges nyereményjátékot is indított, amely során egy szerencsés látogató lehetőséget nyerhet, hogy részt vegyen egy egyedi törpe víziló-élményen.

Haggis születése figyelemreméltó, hiszen a törpe víziló továbbra is veszélyeztetett faj, és a becslések szerint mindössze 2000 egyed él a vadonban. A faj fennmaradását elsősorban az élőhelyek elvesztése, az erdőirtás, valamint az orvvadászat veszélyezteti. „Nagyszerű, hogy van egy saját kis nagykövetünk itt, Edinburgh-ban, aki segít felhívni a figyelmet a faj fennmaradásának nehézségeire” – tette hozzá Appleyard.

A látogatók számára tehát Haggis nemcsak egy új kis kedvenc, hanem egy fontos emlékeztető is arról, hogy mennyire törékeny és értékes ez a különleges állatfaj.

A kiemelt kép illusztráció: MTI/ Kelemen Zoltán Gergely