Mozgalmas időszakon van túl a fél éves Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója

Tavasszal a Magyar Jazz Hete alatt indult el a közmédia online jazzrádiója. A hazai jazzélet egyik legjelesebb hazai képviselője, Szakcsi Lakatos Béla tiszteletére Szakcsi Rádiónak elnevezett csatorna rövid idő alatt a színvonalas jazz-zene rajongóinak kedvencévé vált.

A magyar jazz története bővelkedik kiváló előadóművészekben és zeneszerzőkben, a műfaj sokrétű bemutatásához szeretett volna teret biztosítani a közmédia a Szakcsi Rádió elindításával. A jövő jazz-zenei tehetségeinek felkutatását is küldetésének tekintő rádió szinte a kezdetektől biztosít megjelenési, bemutatkozási lehetőséget a műfajban tevékenykedő fiatal magyar zenészeknek és előadóknak. A rádió a több évtizedes múltra visszatekintő magyar jazz bemutatása mellett ugyanis Küldd be a dalod! címmel több körben keresett feltörekvő tehetségeket, a legkiválóbb jazzelődók és formációk dalai pedig bekerültek a rádió lejátszási listájába. A Küldd be a dalod! felhívás az év hátralévő részében is folytatódik.

A jazz rádió rövid, fél éves fennállása alatt már maga mögött tudhat egy fesztivált is, az augusztus végén Salföldön rendezett háromnapos jazzünnep zajos sikerrel mutatkozott be a magyar zenei fesztiválok között. A Szakcsi Rádió Jazz Fesztivál nemcsak a rádió ismertségét növelte, de a magyar jazz-zenét szélesebb közönséghez is eljuttatta. A telt házas esték megmutatták, hogy a műfaj, hazánkban is kezdi átlépni a rétegzene kereteit. Az esemény hagyományteremtő szándékkal jött létre, ezentúl minden évben megszervezik a Szakcsi Rádió Jazz Fesztivált. A következő időszakban a rádió repertoárja tovább bővül: még több jazz-zenészt és rajongót szeretnének bevonni, megszólaltatni műsoraikban.

„A Szakcsi Rádió még csak fél éves, ekkora időtartamot igazából még komolyan ünnepelni sem szoktak. Mi mégis büszkén mondhatjuk, hogy amit az elmúlt fél évben tettünk a hazai jazz térnyeréséért, az méltó az ünnepi megemlékezésre. Örömmel állíthatom, hogy az előttünk álló hosszú út tele lesz hasonló kihívásokkal és sikerekkel: folyamatosan gondozzuk a fiatal tehetségek útját, mindeközben pedig sorra bővítjük a rádióműsorok és online platformjaink széles repertoárját. Emellett már előre is tekintünk, hiszen jönnek a decemberi ünnepek, amikre tematikus műsorokkal is készülünk, aztán meg sem állunk a Szakcsi Rádió első születésnapjáig” – összegzett Esztergályos Máté főszerkesztő az évforduló kapcsán.

Szakcsi Rádió – a magyar jazz rádiója – elérhető a szakcsiradio.hu oldalon, a mobilalkalmazáson, vagy Spotify-on a nap 24 órájában.

Fotó: MTVA/Csöndör Kinga