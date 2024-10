Az italo disco sztárjai érkeznek Budapestre

Az italo disco sztárjai, Ken Laszlo, Fred Ventura és Miko Mission adnak koncertet november 15-én a fővárosi UP Rendezvénytérben.

A Retro Disco Show 2024 – 40 éves az italo disco című rendezvény a hetvenes évek végén indult, de a nyolcvanas években rendkívül népszerűvé vált műfaj akkori ismert olasz előadóit vonultatja fel. Ken Laszlo tíz évvel ezelőtti budapesti koncertje után tér vissza – közölték a szervezők pénteken az MTI-vel.

Az italo disco az underground dance, a pop és az elektronikus zene elegyéből alakult ki. A dalokban elektronikus dobokat, dobgépeket, szintetizátorokat és időnként vocodert használtak, az énekesek angolul énekeltek. A műfaj legnagyobb sztárjai a nyolcvanas években a Baltimora, Den Harrow, Fancy, Gazebo, Ken Laszlo, Mike Mareen, Fred Ventura, Miko Mission, Giorgio Moroder, Sabrina, a Scotch és Spagna voltak.

A november 15-i est Magyarországon legismertebb fellépője Ken Laszlo. A 70 éves énekes Gianni Coraini néven született Mantovában, művésznevének második tagját Kertész Mihály Casablanca című legendás filmje egyik főhősétől, Victor Lászlótól kölcsönözte.

Karrierje a nyolcvanas években, a diszkókorszak hódító útjával kezdődött, első kislemezével, a Hey Hey Guy-jal 1984-ben azonnal berobbant a köztudatba, és nemcsak a táncos szórakozóhelyek, hanem a rádiós szerkesztők egyik kedvencévé is vált. 1985-ben Tonight című dala lett sláger, egy évvel később a Don’t Cry, majd 1987-ben a 12345678-tel hódította meg a diszkóklubokat. Az italo disco népszerűségének csökkenésével a kilencvenes évektől kevesebbet lehetett hallani róla, ám manapság is rendszeresen énekel Európa-szerte retróbulikban.

Az UP Rendezvénytérben először lép Magyarországon színpadra a szerzőként ma is sikeres, sokoldalú italo disco előadó, Fred Ventura, akinek leghíresebb dalai közé tartozik a The Years, a Lost in Paris és a Night and Day. Az est során előadja egykori slágereit dalait a 79 éves veterán Miko Mission (eredetileg Pier Michele Bozzetti) is, aki vokalistájával, Angela Moy’-jal fogja elénekelni legismertebb dalait, köztük a How Old Are You-t, a Two for Love-ot, a The World Is You-t és a Let It Be Love-ot.

Az eseményt a magyar Gianni Durante fellépése indítja. A koncertek után a tervek szerint a fellépők dedikálják lemezeiket, és lehet velük fotózkodni is.

A kiemelt kép illusztráció.