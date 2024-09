24 óra, 24 mese: különleges mesemaratonnal csatlakozik a közmédia a magyar népmese napjához

A közmédia gyerekeknek szóló adói, az M2 Gyerekcsatorna és a Csukás Meserádió rendhagyó mesemaratonnal készül szeptember 30-ára, a magyar népmese napjára – közölte a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) Sajtó és Marketing Irodája az MTI-vel.

A jeles napon ismert sportolók, művészek és a közmédia műsorvezetői mesélnek, ráirányítva a figyelmet az olvasás fontosságára. A nap minden órájában elhangzó meséket az M2 Gyerekcsatorna közösségi média oldalán lehet követni, amelyeket később a Csukás Rádió is műsorára tűz – olvasható a közleményben.

Felidézték:

Benedek Elek, a nagy mesélő születésnapjára emlékezve, a Magyar Olvasótársaság kezdeményezésére, 2005 óta szeptember 30-a a magyar népmese napja.

A figyelmet a hazai népmesekincs értékeire irányító, valamint a mesékben fellelhető egyetemes, örök értékek, bölcsességek átadását célzó eseményhez a közmédia is csatlakozik.

A közmédia gyerekeknek szóló csatornái rendhagyó módon ünneplik a magyar népmesét: szeptember 30-án 24 órás mesemaratonnal várja a látogatókat az M2 Gyerekcsatorna Facebook-oldala, amelyen 24 ismert ember olvas fel 24 közkedvelt népmesét. A 24 óra, 24 mese kezdeményezéhez csatlakoztak olimpikon, paralimpikon sportolók – Kapás Boglárka, Telegdy Ádám, Varga Dániel, Kardffy Aisha, Illés Fanni és Gurisatti Gréta -, és olyan elismert művészek, mint Miklósa Erika koloratúrszoprán operaénekes, Batta András zenetörténész vagy Sárik Péter zongoraművész, zeneszerző. Mesét olvas továbbá Pindroch Csaba Jászai Mari-díjas színművész, a Duna népszerű vetélkedője, a Magyarország, szeretlek! című műsor játékmestere, valamint Radványi Dorottya, a Duna műsorvezetője, Esztergályos Máté, a Szakcsi Rádió főszerkesztője, illetve a Csináljuk a fesztivált! zsűrijéből ismert Jászai Mari-díjas színművész, Janza Kata.

A meseolvasó szerepébe bújik még a legendás sportkommentátor, Hajdú B. István, mellette az M4 Sport és a Nemzeti Sportrádió műsorvezetői, Petrovics-Mérei Andrea, Mohay Bence, valamint Csisztu Zsuzsa és Risztov Éva is. Rajtuk kívül varázslatos történettel jelentkezik Bényi Ildikó az Önök kérték, valamint Morvai Noémi, a Librettó műsorvezetője, a Család-barát egyik házigazda-párosa, Somossy Barbara és Forró Bence, illetve a Kossuth és a Dankó Rádió egy-egy ismert hangja, Balog Tamás és Hajdú Tibor.

Tolmácsolásukban a többi között olyan ismert és kedvelt meséket hallhatnak, mint A kisgömböc, A királyfi és a felesége, A sajtot osztó róka, A kis kakas gyémánt félkrajcárja vagy Az okos leány.

A Csukás Meserádió teljes tematikus napot szentel a magyar népmese napjának. Szívmelengető történeteket hallgathatnak többek között Mécs Károly, Szabó Gyula, Csőre Gábor és Básti Lajos előadásában. Az online rádió hallgatóit az adó csatornahangja, Gubik Petra népmesékről és más mesékről szóló érdekességekkel várja az érdeklődőket, valamint a népzenei kínálat is rendkívül változatos lesz ezen a napon. Az M2 Gyerekcsatorna nemcsak online felületén, hanem a képernyőn is mesés napot ígér. A kora reggeli adáskezdéstől egészen estig a Magyar népmesék sorozat több ikonikus darabját is műsorára tűzi a közmédia gyerekcsatornája.

A mesemaratont felvezető láncmese – amelyben a sztárok együtt mesélnek – már megtekinthető az M2 Facebook oldalán.