A Vígszínházról készült sorozat premieren az M5-ön

Először látható szeptember 8-án 14:55-től a Víg 125 című dokumentumfilm-sorozat. A négy részes, vasárnaponként az M5 kulturális csatornán látható színháztörténeti alkotás a Nemzeti Filmintézet finanszírozásával és a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) támogatásával valósult meg.

Az M5-ön látható, négy részes dokumentumfilm-sorozat felöleli a Vígszínház 125 éves történetét, végigvezet a történelmi és színháztörténeti korszakokon, kiemelve a fontosabb csomópontokat, meghatározó művészeket. A szériát fikciós, dramatizált jelenetek, archív fényképek és bejátszások színesítik. A megszólalók között a színházhoz kapcsolódó valamennyi szakmai terület résztvevője felidézi emlékeit – a színháztörténésztől az írón, a dramaturgon, a színészen, a rendezőn, a díszlet- és jelmeztervezőn, az építészen, a koreográfuson, a színpadmesteren, a fodrászon és a sminkesen át egészen az ügyelőig. A sorozat producere és ötletadója Rudolf Péter, Kossuth-díjas és Jászai Mari-díjas színművész, aki 2020 óta a Vígszínház igazgatója. Producertársai Kisgergely Zita és Sánta György, a sorozat rendezője Paczolay Béla. A közreműködő művészeket felsorolni szinte lehetetlen: a készítők az évszázados archívumból válogattak, de a közelmúlt kiemelkedő művészei és alkotói is megszólalnak.

A Kovács Krisztina által írt és szerkesztett lebilincselő történet 1896 májusában kezdődik, néhány nappal azután, hogy Jókai Mór A Barangok vagy a peoniai vojvoda című darabjának díszbemutatójával nyitotta meg kapuit legnagyobb kőszínházunk. I. Ferenc József császár és király az első bemutatón nem jelent meg, ám napokkal később mégis tiszteletét tette a Vígszínházban, ahol aznap már Az államtitkár című francia darabot játszotta a társulat. A magánfinanszírozásban létrejött intézmény fenntartásához a császár is hozzájárult. Az azóta eltelt immár 128 évben a színház társulata csaknem 1500 premiert tartott, több ezer művész fordult meg a színpadokon, és nagyjából ötvenmillió néző tapsolhatott a sikereknek. A film időrendben mutatja be a nehézségekkel, háborúkkal, de elképesztő sikerekkel is tarkított történetet, egészen a 2021-es koronavírus-járvány időszakának végéig.

Víg 125 az M5 kulturális csatornán:

Első rész – szeptember 08. 14:55

Második rész – szeptember 15. 15:00

Harmadik rész – szeptember 22. 15:00

Negyedik rész – szeptember 29. 15:00

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTVA/Bizományosi: Lehotka László)