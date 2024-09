Rendhagyó adásokkal tér vissza a Ridikül

Költözést fontolgat a Jászai Mari-díjas színművész?

Már kisbaba korában is sok időt töltött a Balatonnál Horváth Lili. A Jászai Mari-díjas színművész számtalan nyári gyerekkori emléket őriz, de a tó most is fontos szerepet tölt be az életében. A Nyár 24 Emlékkép című sorozatában Tordai Teri Kossuth-díjas színművész lánya azt is elmondta, nem tartja kizártnak, hogy a Balatonhoz költözzön.