Délegyháza halparadicsommal és kutyás stranddal csábítja a nyaralni vágyókat

A fővárostól mindössze egy órára található községet, Délegyházát is bemutatta a közmédia belföldi turisztikai magazinja, a Vár a Kárpát-medence. A horgászok kedvencét, a halakban gazdag bányatavakat, és a helyi kutyás strandot a Duna műsorvezetője, Fodor Imre ajánlotta a nézők figyelmébe.

Több mint 300 hektáros tórendszerrel, a kavicsbányászat által keletkezett nyolc látogatható tóval várja a látogatókat Délegyháza. A kitermelés a térségben az 1920-as évek elején kezdődött, és máig folyamatos a sóderbányászat, ezért a mai napig alakul az üdülőövezet. Pest vármegye legnagyobb vízfelülete kalandra hívta Fodor Imrét, a Duna műsorvezetőjét is, és a strandolás mellett az elérhető vízi sportokat, a legjobb horgászhelyeket is felfedezte a Vár a Kárpát-medence adásában.

„Aki a délegyházi tavakhoz jön, azon szerencsés helyzetben van, hogy szinte biztos, hogy nem megy haza fogás nélkül, hiszen a mesterséges, bányaművelésből visszamaradt tavakat intenzíven telepítették, békés- és rablóhalakkal egyaránt” – hangsúlyozta Fodor Imre. A helyi halőrtől azt is megtudta, a legjobb helyen jár az, aki halászléfőzéshez szeretne halat fogni: a víz bővelkedik 2-4 kilós, konyhára való halakban, és a nagy mennyiség miatt egy kezdő horgásznak is akár 20-30 darab méretes ponty is a horgára akadhat egy nap alatt.

A Kiskunsági Nemzeti Park, az Ócsai Tájvédelmi Körzet és a ráckevei Duna-ág közvetlen közelében fekvő tórendszer kirándulásra is tökéletes, akár kutyasétáltatással egybekötve. Egy kemping a négylábúak hűsölésére kutyás strandot hozott létre, ahova szófogadó, szocializált és oltási könyvvel rendelkező ebeket várnak. A lassan mélyülő víz kistestű, vagy úszni még nem jól tudó kutyáknak is ideális – tudta meg Fodor Imre a strand egyik munkatársától. A közmédia műsorvezetője állatbarátként és felelős kutyatartóként jó szívvel ajánlotta a helyet valamennyi gazdinak.

Az apró lakatlan szigetek, a kristálytiszta víz, a változatos tóparti programok és a csendes horgászhelyek is azt bizonyítják, milyen változatosak a Kárpát-medence turisztikai lehetőségei. A Duna Nyár 24 című műsorában állandó elemként látható Vár a Kárpát-medence adásaiban a nézők bepillantást nyerhetnek a sokrétű turisztikai választékba, és inspirációt meríthetnek a nyári kirándulásokhoz.

