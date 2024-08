Ilyen zenékre alszik Korda György és Balázs Klári

Mozgalmas, nagykoncertekkel teli évükről mesélt a Nyár 24 vendégeként Korda György és Balázs Klári. A Csináljuk a fesztivált! zsűritagjai beszéltek a Dunán augusztus 24-én látható májusi Aréna-koncertjük kulisszatitkairól, részletet mutattak új születésnapi dalukból, magánéletükről pedig elárulták, a zene olyannyira része mindennapjaiknak, hogy még elalváskor is muzsika szól otthon.

Születésnapja alkalmából köszöntötték Balázs Klárit a Nyár 24 balatoni stúdiójában. A répatortával ünnepelt jeles nap kapcsán elevenítették fel idei évük másik kiemelkedő jubileumi eseményét, Korda György májusi teltházas születésnapi Aréna-koncertjét, amelyen legnagyobb slágereiket adták elő a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara kíséretében. „Nagyon izgultunk és készültünk a koncertre. A nézők nem tudják, mi zajlott a kulisszák mögött, de elárulom, előtte az egész estét lepróbáltuk sminkben, ruhában, interjúkat adtunk, volt közös fotózás, a Duna csatorna ugyanis felvette az egészet” – árulta el Balázs Klári. Korda György hozzátette, hogy dalaik egészen más hangzást kaptak, attól, hogy szimfonikus zenei kíséretre lettek áthangszerelve. Az év egyik meghatározó könnyűzenei eseményét, a Fiatalság & Bolondság című koncertet augusztus 24-én láthatják a nézők 21:15-től a Dunán. Az Arénában elhangzott az ikonikus film, a Keresztapa zenéjére írott Gyöngéden ölelj át című dal is, amelyről Korda György azt mondta a Nyár 24-ben, ez karrierje egyik alapdala, amelyet ötven éve minden fellépésen előad.

A koncertek sora május után is folytatódott, több fesztiválon is telt ház várta őket és még nincs vége a nyárnak, hiszen közeleg augusztus végén egy budapesti fellépés, amelyen újdonsággal lepik meg a rajongóikat. „Nagy partira készülünk, az ünnepléshez kapcsolódva készült egy születésnapi dal is, amelyet a közönség itt hallhat majd először” – árulta el Balázs Klári, megmutatva egy részletét a Nyár 24 nézőinek.

Hazánk legendás házaspárjának életét a zene tölti ki, ha nem éneklik, akkor hallgatják a muzsikát. „Még elalváskor is zene szól, leginkább a megnyugtató smooth jazz és klasszikus zene dallamai” – árulta el Balázs Klári.

