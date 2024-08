A Szakcsi Rádió Jazz Fesztivál mérföldkő a Szakcsi Rádió életében

Bár még csak néhány hónapja kezdte meg működését a Szakcsi Rádió máris komoly mérföldkövet jelentő eseményhez érkezik: a nyár utolsó hétvégéjén háromnapos jazz fesztivállal várja közönségét. Az augusztus 29-31. között Salföldön rendezendő Szakcsi Rádió Jazz Fesztiválon többek közt fellépő Balázs Elemér Group újdonságokkal várja a fesztiválozókat.

Háromnapos jazzfesztivált rendez a műfaj hazai képviselőinek részvételével augusztus utolsó hétvégéjén Salföldön a Szakcsi Rádió. „Nagyon fiatal a Szakcsi Rádió, hiszen április végétől hallható, és máris mérföldkőhöz érkezünk a jazz fesztivállal. Mindez azt mutatja, hogy jó úton járunk. Bízom benne, hogy ez csak a kezdet, hogy a fesztivállal sikerül hagyományt teremtenünk és minden évben, hasonló időpontban, még több fellépővel tudjuk megrendezni az eseményt” – mondta a Szakcsi Rádió főszerkesztője, Esztergályos Máté az M1 Ma reggel című műsorában. Megköszönte Gőz László, a rádió szakmai grémiumi tagjának, a hazai jazz élet meghatározó alakjának a fesztivált szervezésében nyújtott segítségét.

Esztergályos Máté a fesztivál kapcsán kiemelte annak fontosságát, hogy a rádió ezzel találkozási lehetőséget biztosít élőben is az éterben hallható zenei formációkkal, előadókkal. A Salföldön, a Káli Fecskében augusztus 29-30. között rendezendő háromnapos fesztivál célja a Szakcsi Rádióéval összhangban, hogy összefogja a jazz műfaj minden szereplőjét, továbbá megjelenési lehetőséget biztosítsunk számukra, és a fiatal tehetségeknek is, mindezt úgy, hogy minél szélesebb körhöz eljuttassák a jazz zenét.

A fiesztán olyan hazai jazzelőadókkal találkozhatnak, mint a nyitóestén zenélő Stankiewicz – Fekete-Kovács Quintet, vagy a második napon Lukács Miklós – Szakcsi Lakatos Róbert Duó, illetve két ikonikus jazz zenész kollaborációjaként a Borbély – Dresch Quartet. A zárónapon a Balázs Elemér Group szórakoztatja majd a helyszínre látogató közönséget.

Az M5 kulturális csatorna Librettó című műsorának vendégeként Balázs Elemér dzsesszdobos, zeneszerző kiemelte, a jazz műfaj szempontjából fontos, hogy megkezdte működését a Szakcsi Rádió, ahol csak jazz zene szól a nap 24 órájában. „Sok visszajelzés érkezik hozzám, hogy szeretik és hallgatják a rádiót. Nagy megtiszteltetés, hogy zenekarommal részt vehetünk a rádió fesztiválján is” – fogalmazott a Balázs Elemér. A Balázs Elemér Group is mérföldkőhöz érkezik, a 2000-ben alapította zenekar jövőre 25 éves fennállását ünnepli. A jubileumra teljesen új lemezanyagot adnak ki, amelynek egyes dalait folyamatosan mutatják be közönségüknek. Balázs Elemér a Librettóban elárulta, a Szakcsi Jazz Fesztiválon is eljátszanak két-három újdonságot, valamint eddig megjelent tíz stúdióalbumuk legjobbjait is hallhatja augusztus 31-én este a salföldi közönség.

Jegyek kaphatók a helyszínen, valamint az Interticket felületén, további részletek pedig az esemény Facebook-oldalán találhatók. A Szakcsi Jazz Fesztivált élőben is hallhatják a Szakcsi Rádióban.

Szakcsi Rádió Jazz Fesztivál augusztus 29-30-31-én, Salföldön a Káli Fecskében és élőben a Szakcsi Rádióban.

