Szekeres András: 15 évig tartott a szerelem

A Királyi többes című számukkal A Dal 2024 döntőjéig menetelő Junkies együttes énekese hosszú évekig futott rendszeresen. Ahogy Szekeres András nevezi, a „szerelemnek”, másfél éve lett vége. A fájdalmas okról az M2 Petőfi TV Esti Kornél című műsorában beszélt.

Az életükben fontos szerepet játszó sportolásról beszélt az Esti Kornél vendégeként Koós Sicu a Vasmacska énekese és Szekeres András a Junkies frontembere.

„Először a szomszédom hívott el futni és hamar rabja lettem ennek a mozgásnak, hetente ötször futottam. 15 évig tartott ez a szerelem, amelynek másfél évvel ezelőtt egy sérülés vetett véget. Hosszabb rehabilitáción vagyok túl, de időbe telik, míg ismét rendszeresen futhatok és meglehet a régi formám. Sajnos azt mondták, hogy a félmaratont elfelejthetem, de 5-10 kilométereket tudok majd teljesíteni” – mondta Szekeres András. A Dal 2024 döntőse azt is elárulta, számára a teljes szellemi kikapcsolódást jelenti a sport.

A mozgás lelki regeneráló ereje Koós Sicu számára is fontos, az énekes gyerekkora óta sportol, kézilabdázott, atletizált, most a futás mellett edzőterembe is jár, nagy kedvence pedig a kangoo jumps.

Kiemelt kép: MTI/Bruzák Noémi