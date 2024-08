Alpesi őrjárat – Magyarországon először a Dunán láthatják a sorozat legújabb részeit

A népszerű olasz bűnügyi sorozat 7. évadát tűzi műsorára augusztus 8-tól hétköznap délutánonként a Duna. A korábbiaknál még látványosabb és izgalmasabb széria legújabb részeit Magyarországon először a Dunán láthatják.

A 2011-es indulása óta nagy népszerűségnek örvendő olasz sorozat immár a 7. évadához érkezett. A lenyűgöző tájakon játszódó, a nézőket szórakoztató történetekkel lebilincselő szériának indulása óta többször sikerült megújulnia, meglepnie a nézőket új szereplőkkel, helyszínekkel, fordulatos cselekménnyel. Mindez a 7. évadra is igaz, sőt, ha lehet a korábbiaknál még látványosabb, izgalmasabb és szórakoztatóbb epizódok készültek.

A helyszín ezúttal is San Vito di Cadore, a venetói Dolomitokban. A kis település az őt körülölelő zord hegycsúcsokkal, végtelen legelőivel, kristályvízű hegyi patakjaival és tavaival lenyűgöző díszletet nyújt az eseményekhez. Manuela Nappi (Giusy Buscemi) az előző évad végén megtalálta hivatását: követte bátyját a rendvédelmi pályán. Most, immár fiatal nyomozóként tér vissza San Vitóba, hogy segítse testvére, Vincenzo Nappi felügyelő (Enrico Ianniello) munkáját, és nem mellesleg fényt akar deríteni barátnője, Roberta halálának körülményeire. A fiatal nő éppen egy nagyszabású csalásról akart bizonyítékokat átadni a rendőrségnek, amikor halálos autóbaleset érte. Manuelán keresztül két új férfi karaktert is megismerhetnek a nézők a sorozat új évadában: a titokzatos Nathant (Marco Rossetti), a „medveembert”, és Gregorio Masierót (Leonardo Pazzagli), a magányos szobrászt, aki mély sebeket rejteget. Mindeközben a völgy érintetlen természetét egy erőszakos helyi vállalkozó, Luciano Paron (Giorgio Marchesi) terjeszkedése fenyegeti. A humorról ezúttal is főleg Huber (Gianmarco Pozzoli) gondoskodik, aki mesterkedéseivel, aranyköpéseivel hamar a nézők kedvencévé válhat. Az epizódok bővelkednek szívet melengető vagy éppen megmosolyogtató jelenetekben is, amelyek Vincenzo és Carolina (Serena Iansiti) frissen alakult családjában keletkeznek: lázadó kamaszok csínyjei, kényes munka-magánélet egyensúly, félreértések, visszatérő exek és új szerelmek teszik még izgalmassá a sorozatot.

Az egyes epizódok jellemzője, hogy a bűnügyi esetek mellett olyan komoly témákat is feszegetnek, mint a környezetvédelem, a vérszerinti kötelék, a család összetartó ereje vagy a férfi és női energiák szinergiája. A nézőknek nem kell lemondanunk a romantikáról sem, amiben igencsak bővelkedik a sorozat.

Az Alpesi őrjárat legújabb részeit Magyarországon először a Dunán követhetik, augusztus 8-tól minden hétköznap délután, a Ridikül után a Dunán.

Premier: Alpesi őrjárat 7. évad – az első rész augusztus 8-án 15:40-től a Dunán.

Kiemelt kép: Lux Vide S.p.A.