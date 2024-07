Egy csodálatos asszony – a török sikersorozat mindhárom évada látható a Dunán

A világszerte több országban sikerrel vetített török sorozat, az Egy csodálatos asszony augusztus 12-től látható hétköznap kora esténként a Dunán. Az egyedülálló, kétgyerekes édesanya megható történetét bemutató, számos szakmai díjat és jelölést begyűjtő széria mindhárom évadát műsorára tűzi a Duna.

Nem kell sokat várnia a török sorozatok rajongóinak, a Napsugár augusztus 5-i záróepizódja után, augusztus 12-től érkezik az Egy csodálatos asszony a Dunára.

A történet középpontjában Bahar áll. Az asszony boldog házasságban él férjével, Sarppal, van egy kislányuk, Nisan és épp második gyermeküket várja. Bahar kapcsolata édesanyjával gyerekkorában megromlott, új házasságából született egy lánya, Sirin, aki féltékenyen és irigyen szemléli féltestvére boldogságát. Ám Bahar családi idillje egy nap tragédiába fordul, férje eltűnik a tengeren. Az esemény komoly kihívások elé állítja őt: nélkülözés, rossz környékre költözés és egy váratlan betegség teszik próbára. Bahar olyan kóros és ritka vérszegénységben szenved, amelyet, ha nem kezelnek, akár halálos is lehet. Nincs más választása, mint kibékülni az anyjával. Nem számol azonban a húgával, Sirinnel, aki puszta rosszindulatból nem bírja elviselni Bahar létezését, azt pedig nem is sejti, hogy ez a gyűlölet milyen mélyről és régről fakad, és férje, Sarp halálához is köze van.

A nézők ismerős arccal is találkozhatnak a sorozatban, Sirint ugyanis az a Seray Kaya alakítja, akit Elifként már ismerhetnek a Napsugár történetéből. A főszereplő magyar hangját ezúttal Csifó Dorina kölcsönözte a színésznőnek.

A 2017 és 2019 között forgatott török sorozatot a világ több mint 50 országában vetítették már nagy sikerrel, több Arany Pillangó jelölésből a legjobb gyerekszínész díját a Nisant alakító Kübra Süzgün, valamint a főszereplő Bahart megformáló Özge Özpirinçci a legjobb női alakítás díját nyerte el. Ezúttal Magyarországon, a Dunán követhetik a széria mindhárom évadát augusztus 12-től hétköznaponként 18:50-től.

Kiemelt kép forrása: Calinos Global Investment LLC