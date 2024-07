Hamarosan kiderül, kik a Szakcsi Rádió felfedezettjei

Új jazz-tehetségeknek nyújt bemutatkozási lehetőséget a magyar jazz rádiója. Esztergályos Máté, a Szakcsi Rádió főszerkesztője a Küldd be a dalod! kampány részleteiről és a kiválasztottak tehetséggondozásáról beszélt a Duna Nyár 24 című műsorának vendégeként.

A több évtizedes múltra visszatekintő magyar jazz bemutatása mellett a fiatal tehetségeket is reflektorfénybe kívánja helyezni a közmédia online jazz-rádiója. A Szakcsi Rádió Küldd be a dalod! jeligével májusban felhívást indított a feltörekvő jazz-zenészek számára, az általuk beküldött zeneszámokat pedig szakmai grémium bírálja el.

„Sok bemutatkozó anyag érkezett. A dalok változatosak, a jazz műfaj legkülönbözőbb stílusai jelennek meg bennünk. Jövő héten bejelentjük a kiválasztott öt művészt illetve csapatot, akiknek dalát lejátsszuk a Szakcsi Rádió közönségének, valamint stúdióbeszélgetés keretében be is mutatjuk őket” – kezdte Esztergályos Máté. A rádió főszerkesztője hozzátette, hogy a gazdag zenei kínálat mellett azt is fontosnak tartják, hogy portrébeszélgetések és interjúk által bemutassák a magyar jazz-zenészeket.

A Szakcsi Rádió online adása a Médiaklikk mellett az ingyenesen letölthető alkalmazás segítségével is elérhető, de érdemes a rádióadó saját Spotify-csatornájára is feliratkozni, amelyen podcast tartalmak és folyamatosan frissülő zenei lejátszási listák közül lehet válogatni.

Szakcsi Rádió – a magyar jazz rádiója.

