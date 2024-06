Nick Carter ismét Budapesten lép fel

Budapesten ad szólókoncertet Nick Carter. A kilencvenes évek második felében rendkívül sikeres fiúbanda, az amerikai Backstreet Boys tagja világkörüli turnéja egyik állomásaként augusztus 1-jén a Vasúttörténeti Parkban lép fel.

A 44 éves Nick Carter hét év után indult ismét szólóban turnéra. A budapesti koncerten a Backstreet Boys legismertebb dalai is elhangzanak – közölték a szervezők pénteken az MTI-vel.

A világszerte több mint 130 millió lemezt eladó Backstreet Boys rekordokat döntő turnéival, toplistás slágerek hosszú sorával írta be nevét a poptörténelembe. Az öttagú csapatban, amely 1993-ban alakult Floridában, Nick Carter, Howie Dorough, Brian Littrell, AJ McLean és Kevin Richardson énekel a kezdetek óta. Az együttes első slágere az 1995-ben megjelent We’ve Got It Going On volt, amelyet olyan sikerek követtek, mint a Quit Playin’ Games (With My Heart), az As Long As You Love Me vagy az I Want It That Way.

Eddig tíz stúdióalbumuk jelent meg, közülük a legsikeresebb az 1999-es Millennium volt, amely 30 millió példányban kelt el. A Backstreet Boys-ot 1999 és 2002 között hét alkalommal jelölték Grammy-díjra, elnyerték a Billboard Awards-ot, az MTV Video Music Awards-ot, az American Music Awards-ot, az RIAA Awards-ot és a People’s Choice Awards-ot is, 2013-ban csillagot kaptak a hollywoodi Hírességek sétányán.

Nick Carter mindössze 12 éves volt, amikor – a csapat legfiatalabb énekeseként – a Backstreet Boys tagja lett. Szólópályafutását 2002-ben Now or Never című debütáló albumával indította, azóta további két lemezt jelentetett meg: az I’m Taking Off-ot 2012-ben, az All American-t 2016-ban.

Mostani koncertsorozata, a Who I Am Tour 2023 októberében indult az Egyesült Államokban, ezt követte három szóló kislemez: a Superman, a Made for Us és a Never Break My Heart (Not Again). A Who I Am turné idén Dél- és Közép-Amerikában folytatódott, majd e héttől európai helyszínek, ősztől pedig ismét az Egyesült Államok következik.

A Backstreet Boys a kilencvenes években, 1996-ban és 1997-ben is fellépett a Budapest Sportcsarnokban, 2022-ben pedig a Papp László Budapest Sportarénában adott koncertet.