Pénteken indul a Generali Gyerek Sziget

Péntektől vasárnapig vásári forgatag, énekesek, zenészek, bohócok, artisták, mesteremberek várják a családokat reggel 10-től este 6-ig a Generali Gyerek Szigeten.

A nagyszínpadon péntek délelőtt kezdődnek a koncertek a Kiflihajó produkciójával, délután a Kalimpa Színház mesekoncertje hallható, utána pedig Halász Judit hozza el legnépszerűbb dalait – olvasható a szervezők MTI-hez eljuttatott közleményében.

Mint írják, a három nap alatt a Hajógyári-szigeten fellép az Apacuka együttes, a Kiskalász zenekar, valamint Farkasházi Réka és a Tintanyúl is.

Látható lesz a Grecsó Krisztián gyerekverseire épülő zenés-táncos-verses gyerekelőadás a Csík Zenekar három tagja – Majorosi Marianna (énekes), Makó Péter (fúvós hangszerek) és Szabó Attila (húros hangszerek) – fellépésével.

A legifjabbakat babajátszóházzal várják, a különböző területek szakemberei mozgásfejlesztéssel, tanácsadással is segítik a szülőket.

A sportos programok sora több újdonsággal, többek között a Gymnathlon programmal is bővült. A Generali Nagy Családi Kalandjáték egy hatállomásos játék, amelynek során a gyerekek találkozhatnak ügyességi, logikai és kreatív feladatokkal is, és megtanulhatnak jól segíteni. A játék végén a The Human Safety Net Adománybüfében lesz lehetőség egy jó ügyet támogatni – a cél egy nyári szülő-gyermek tábor megvalósítása a nehéz helyzetben lévő családok számára.

Az anyukákat hordozós fitnesz-program, a gyerekeket óriás ugrálóvár és akadálypálya is várja. A cserkésztáborban számháborút szerveznek, továbbá az érdeklődőket társas játszó sarok is várja játékmesterekkel.

A rendezvényen régi mesterségek is megelevenednek, a kézműves palotában pedig az alkotókedvűek találhatnak elfoglaltságokat. Az állatsimogatóban a vidék állataival találkozhatnak a látogatók.

A Gyerek Paradicsomban a világ a környezetvédelem, fenntarthatóság körül forog, de a mézgyűjtés, vadonlesés, tereplépkedés mellett gasztrokalandok is várnak az érdeklődőkre.

A Karamella cirkuszvilágában bohóctréfák, bűvészmutatványok, zsonglőrtrükkök mulattatják a közönséget, többek között fellép Rolando Bűvészmester és Társa, és ha akad a gyerekek között önkéntes bohóctanonc, porondra is kerülhet – írják, hozzátéve: szombaton és vasárnap a Rippel Brothers eszköztára teljesíti ki a cirkuszi mutatványokkal való ismerkedést.

A Budapest Mini játszóbuszban a főváros épületeit ábrázoló képeslapokat és könyveket lehet készíteni és egy 5 állomásos játék során értékes budapesti nyereményeket kaphatnak a gyerekek.

