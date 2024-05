Kiránduljunk május elsején! – 5+2 csodaszép helyszín

Május elsejére kiránduláshoz, szabadtéri programokhoz tökéletes időt jósoltak a meteorológusok. Habár a hét közepére esik a munkaszüneti nap, érdemes kihasználni a jó időt, ezért összegyűjtöttünk öt kiránduláshoz alkalmas helyszínt, amelyek közül bármelyik remek célpont lehet erre a napsütéses napra.

Szerdán, azaz május elsején is marad a napos, száraz idő, a csúcshőmérsékletet 22 és 27 fok között mérhetjük. Eső sehol sem fogja zavarni a szabadtéri programokat, egyedül az élénk, erős délkeleti szél lehet zavaró – számol be az Időkép.hu

Kirándulóhelyek mindenki számára

Dobogókő

Dobogókő elsősorban kitűnő megközelíthetősége és nagyszerű panorámát nyújtó kilátóhelyei miatt népszerű célpont. A 700 méteres tetőről, a Visegrádi-hegység legmagasabb csúcsáról lenyűgöző a panoráma, és kisebb-nagyobb körtúrákat is lehet tenni a csúcs körül, a legrövidebb (két kilométeres) a Thirring-körút a sárga jelzés mentén.

A 2016 őszén átadott Prédikálószékről látható félköríves panoráma a Duna-kanyarban (Fotó: MTVA/Bizományosi: Farkas Melinda)

Alsó-Jegenye-völgy

Az Alsó-Jegenye-völgy egy mesébe illő kirándulóhely, amely a fővárostól nem messze található, Budapest és Solymár határán. A viszonylag könnyű, 5,6 kilométeres túra a Paprikás-patak mellett vezet végig, ahol a sárga sávot és a kék Mária-jelzéseket kell követnünk. Így juthatunk el a Budai-hegység legnagyobb vízeséséhez, amely közel öt méter magasból zúdul le. A patak partján sétálva az 1930-as években létrehozott strandfürdő maradványaiba ütközhetünk, majd egy erózió pusztította homokfalhoz érkezünk. A Rózsika-forrást és egy nagy tisztást elhagyva megpillanthatjuk a túra utolsó állomását, a solymári várat a 180 méter magas Mátyás-domb tetején.

Turisták az Alsó-Jegenye-völgy egyik útján a Budai-hegység határán, Solymár közelében. A népszerű kirándulóhely szurdokában a Paprikás-patak folyik, látványos a Jegenye-völgyi vízesés, a Rózsika-forrás és a hajdani strandfürdő gátjának romja is (Fotó: MTVA/Bizományosi: Lehotka László)

Gyadai tanösvény

A Gyadai tanösvény vadregényes környezetben, hat kilométer hosszan elterülő kirándulóhely, amely a Dunakanyarban, a fővárostól körülbelül 40 kilométerre található. Az út a katalinpusztai kirándulóközponttól indul és a Naszály lankáin halad a Gyadai-rétig, majd visszakanyarodik a kiindulóponthoz. A Gyadai tanösvény óriási függőhídjairól, a mocsáron átívelő fapallóiról méltán híres, és miközben fantasztikusan szórakozunk a természet lágy ölén, még fontos ismeretek birtokába is kerülünk. Ugyanis a tanösvény 13 állomásán információs táblák mutatják be a környék állatvilágát.

Cuha-völgy: kisgyerekekkel is

A Bakony egyik legkedveltebb célpontja a Cuha-szurdok, ami könnyű túraútvonal, mivel kisgyerekes családok hétvégi kirándulóhelyének is ideális. Itt található a Cuha-völgyi Tanösvény, a Betyárpamlag-barlang, a Kőpince-forrás, és itt is lehet kalandos utazást tenni a Vinye–Porva–Csesznek útvonalon haladó kisvasúttal, mert egy kisvasutas kirándulás ezerszer jobb, mint egy sima gyalogtúra. A turistaút többször is keresztezi a Cuha-patakot. Ezért ilyenkor, tavasszal örömforrás, hogy a patak magas vízállásakor csak köveken átugrálva lehet keresztezni, amit a gyerekek igencsak szeretnek (érdemes gumicsizmát vinni).

A kisvasút Porva-Csesznek állomásán elvileg vasúttörténeti kiállítás is megtekinthető, és bár valószínűleg a jó idő szép számmal vonzza majd a kiránduló családokat, ezt a völgyet mindenképpen érdemes idén tavasszal meglátogatni.

A lókúti alagút Eplény közelében (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)

Ilona-völgy: a legnagyobb természetes vízesés

A Mátrában található hazánk legnagyobb természetes vízesése, az Ilona-völgyi vízesés, amelynek tízméteres magasságát csak a mesterségesen kialakított lillafüredi vízesés körözi le. A látványossághoz vezető túraútvonal alig néhány kilométer. Parádfürdőtől indulva öt kilométeres gyaloglással érhető el. Azért érdemes ezekben a hetekben felkeresni a vízesést, mert igazán látványos oldalát csak a tavaszi vízhozam idején tekinthetjük meg, nyáron sokszor csak csordogál a mély sziklavájat között. Innen indul az Ilona-völgyi Geológiai Tanösvény is, ami még a nem túl gyakorlott túrázóknak is nagyjából három óra alatt bejárható. A 6,5 kilométer hosszú tanösvény a Keleti-Mátra földtani és egykori bányászati értékeit mutatja be.

Heves megyében a 12 000 hektáros Mátrai Tájvédelmi Körzet része a Parádfürdő körzetében lévő Ilona-völgy és tágabb környezete (Fotó: MTI Fotó: H. Szabó Sándor)

Vácrátóti botanikus kert

Aki csak egy kisebb kirándulást tervez erre a napra, annak tökéletes választás a vácrátóti arborétum, ami 27 hektárjával az ország legnagyobb botanikus kertje. Aki kilátogat, azokat a virágzó jezsámenek gyönyörű látványa és finom illata fogadja. A hortenziafélék családjába tartozó, a kertkultúrában számos kelet-ázsiai és amerikai származású jezsámen faj, s ezek hibridje is ismert. A 19. század végén különösen népszerű díszcserjék voltak, nálunk is számtalan kertészeti fajtát ültettek.

A vácrátóti az ország legnagyobb botanikus kertje, egyben az élő növények leggazdagabb hazai gyűjteménye. A Nemzeti Botanikuskert a Vácrátóti kastélyparkból alakult ki (Fotó: MTVA/Bizományosi: Nagy Zoltán)

Tematikus túra Budapesten

Ha pedig Budapesten kirándulna, ahhoz egy különleges túrát ajánlunk, melynek során Budapest legidősebb fáival ismerkedhet meg. Az Architextúra keretein belül Szende András mesél ezeknek a fáknak a lenyűgöző történetéről.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: Shutterstock)