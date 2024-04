Kárpát-medence népzenéje a Dankó Rádió tematikus hétvégéjén

A Tükrös együttesnek szenteli a hétvégét a Dankó Rádió Családunk nótái, Jó pihenést, Szív küldi szívnek szívesen és Táncházban című műsora. A zenekar felvételeiből válogatva, valamint rövid interjúkkal mutatja be a magyar zene rádiója a táncházi muzsika jeles képviselőjét.

Április 6-án és 7-én a Tükrös együttes felvételei töltik meg a magyar zene rádióját. Az 1986-ban alakult népzenei együttes célja, hogy minél hitelesebben, autentikusabban tolmácsolja a Kárpát-medence népzenéjét. A zenekar tradicionális magyar népzenét játszik hagyományos vonószenekari felállásban, olykor kiegészülve cimbalommal. Kezdetben magyarországi fesztiválokon, majd Ausztriában, Csehországban és Németországban, a kétezres évektől már a tengerentúlon is koncerteztek: Sydney, Melbourne, New York és Chicago közönsége körében is sikert aratott zenéjük. Több évtizedes munkájuknak köszönhetően táncházmozgalom múltjában és jelenében a zenekar tagjai és alkotásaik meghatározó szerepet töltenek be.

Az öttagú együttes több művészével hallhatnak interjúrészletet a Tőkéczki László-díjas Dankó Rádió tematikus hétvégéjén a hallgatók a Családunk nótái, a Jó pihenést, a Szív küldi szívnek szívesen és a Táncházban című műsorban. Utóbbiban a hétvégi, 43. Országos Táncháztalálkozó és Kirakodóvásár tiszteletére, a minden évben erre az alkalomra megjelenő fiatal tehetségeket bemutató Táncház – Népzene lemezsorozat régebbi albumainak felvételei is elhangoznak. A zenekar tagjai közül Árendás Péter, Liber Endre és Lelkes András mesél pályafutásuk legfontosabb állomásairól. Máig azt tartják a legfontosabbnak, hogy zenéjük úgy szóljon, ahogy a régi falusi bandáké és a pedagógia, valamint a kultúraszervezés által közösséget teremtsenek.

Az együttes két tagja a Dankó Rádió értékőrző munkáját is támogatja. Árendás Péter és Liber Endre a Táncrend című népzenei műsort szerkeszti, illetve vezeti.

Tükrös együttes tematikus hétvége – április 6-án és 7-én a Dankó Rádióban.

