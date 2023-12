Pezsgő szilveszteri fogások a Főmenüben

A Duna népszerű gasztroműsorának utolsó 2023-as adásában pezsgővel készült fogások teremtenek ünnepi hangulatot. A Főmenü konyhájában Széll Tamás és Böröcz Zsófia a receptek mellett néhány konyhai fortélyt is megmutat.

A gluténmetes karácsonyi menü után egy habos szilveszteri ételsorral készülnek a Főmenüben. December 30-án, az év záróadásában pezsgős finomságok elkészítésére invitálja a nézőket Széll Tamás Bocuse d’Or nyertes mesterszakács és Böröcz Zsófia gasztromentor.

Az ünnepi adásból megtudhatják, édes vagy száraz pezsgővel érdemes-e főzni, és arra is fény derül, mi a szerepe az alkoholnak és a buborékoknak a konyhai folyamatokban. Kerül az asztalra pezsgőben posírozott körte, kiterített csirke pezsgőmártással, valamint pezsgőkrémleves is. A főzés-sütés praktikái mellett a találásra is kaphatnak ötletet a nézők.

A Főmenü konyhája ezúttal is fogad vendéget: a Törley Pezsgőrend kancellárja, Lőrik Tamás nemcsak kóstolni érkezik, hanem történeteket is mesél a már életében is legendás pezsgőgyárosról, Törley Józsefről.

