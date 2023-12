Petőfi 200: Új megzenésített Petőfi-versekkel és tematikus műsorokkal zárják az emlékévet a közmédia csatornái

A bicentenáriumi év emlékezetes koncertjével, új megzenésített versekkel és tematikus műsorokkal tisztelegnek a közmédia csatornái a Petőfi-emlékév lezárásaként a költő, forradalmár életműve, irodalmi munkássága előtt.

Végéhez ér a Petőfi-bicentenárium. Az Országgyűlés 2020 decemberében határozatban döntött arról, hogy a 2022–2023-as évet Petőfi Sándor-emlékévvé nyilvánítja a költő születésének kétszázadik évfordulója alkalmából. Az emlékév lezáráshoz a közmédia csatornái is csatlakoznak változatos műsorokkal.

Tematikus hétvégét szentel a költő emlékének a Dankó Rádió december 30-án és 31-én. A két nap során sok új megzenésített Petőfi-verssel várják a hallgatókat. A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Népzene Tanszékének zártkörű felhívására egy Petőfi-költemény népzenei eszközökkel megzenésített próbafelvételével lehetett pályázni. A Dankó Rádió által a győztes művekről készített felvételeket is hallhatják a hétvégén. A magyar zene rádiójának felkérésére a Liszt Ferenc-díjas hegedűművész, az idén először átadott Dankó Rádió cigányzenei díjával jutalmazott, ifj. Sárközy Lajos a jubileumi év tiszteletére tíz olyan Petőfi-vershez írt dallamot, amelyeket eddig még nem zenésítettek meg a magyarnóta műfajában. Az „új Petőfi nótákat” a Madách Színház két művésze, Simon Boglárka és Jenei Gábor énekelte el a zeneszerző kíséretével, amelyek szintén felcsendülnek az év utolsó hétvégéjén a rádióban. Ágoston Béla „Zeneközelítő” Kisegyüttese élén több Petőfi költeményt zenésített meg a Dankó Rádió felkérésére, amelyekben keveredik a jazz a népzenével és a világzenével. A rádió hallgatói az év utolsó tematikus hétvégéjén élvezhetik a művész sokszínű zenei Petőfi-vers feldolgozásait.

A Duna márciusban Ferenczi György és az 1ső Pesti Rackák valamint a Modern Art Orchestra közös koncertjével ünnepelte a Petőfi-bicentenáriumot. Az „Év koncertje 2023” címmel elismert nagyszabású eseményen a vátesz költő művei eddig még soha nem hallott verzióban hangoztak el. A jubileumi év zárásaként a Dankó Rádióban újraélhetik a koncert emlékezetes pillanatait. Felcsendülnek továbbá a Kertész Imre Intézet Szabadság, szerelem című válogatáslemezének dalai, amelyen kilenc tehetséges előadó Petőfi Sándor szabadságról és szerelemről írt verseit keltette életre. Az új év első hetében is szerepet kap Petőfi munkássága a rádió kínálatában, január 1-től 7-ig 16:52-kor hallhatnak egy-egy megzenésített verset és ismerhetik meg annak történetét.

December 31-én kétórás műsorral zárja a bicentenáriumi évet a Petőfi Rádió. A délben kezdődő Petőfi 48 című műsorban az év legjobb magyar zenéit is csokorba szedi a rádió. Véget ér a Kossuth Rádió egész éven át tartó Petőfi-vers sorozata. Zárásként január 1-jén 9:07-kor a Szabadság, szerelem! című költeményt hallhatják. A Délelőtt című műsorban is kiemelt szerepet kap a költő, és szülőhelye, Kiskőrös. A 14:30-kor kezdődő Felfedező az egész adást a költő, forradalmár emléknek szenteli: hétfői műsorában arra a kiskőrösi kiállításra látogat, ahol Petőfi-kultusztárgyakat, köztük érmeket és érméket mutatnak be. A műsorban az is kiderül, hogy miként kezd bele az éremkészítésbe egy szobrász. A 15 órától hallható Trend-idők is visszatekint az elmúlt esztendő bicentenáriumi eseményeire. Január 1-jén a Bartók Rádió Muzsikáló műsorfolyamában reggel, délelőtt és délután Petőfi Sándor megzenésített verseivel tiszteleg a reformkor költője előtt.

A Nemzeti Filmintézet, a Petőfi Kulturális Ügynökség és a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával Petőfi Sándor Útirajzok című írásai, valamint Kerényi Frigyes költőhöz, műfordítóhoz írt levelei felhasználásával ismeretterjesztő sorozat készült Petőfi, a szerelmes utazó címmel. A négyrészes, road movie-jellegű irodalomtörténeti sorozatot – amely a Hortobágy végeláthatatlan pusztájára, Petőfi Sándor és Szendrey Júlia mézesheteinek helyszínére és a Segesvár melletti csatamezőre is elkalauzolja a nézőket – a Duna tűzte műsorára az év utolsó hetében. Az epizódok újranézhetők a Médiaklikken.