A 2000-es éveket idézi meg a Csináljuk a fesztivált! következő adása

Újabb zenei időutazásra invitálja a Duna nézőit a Csináljuk a fesztivált!. A szombat esti showműsor negyedik adása a még nem is olyan távoli 2000-es és 2010-es évek zenei világába repíti vissza a közönséget: köztük A Dal színpadán elsőként megjelent közönségkedvencekkel, az Origo, a Kedvesem vagy a Legnagyobb hős című dallal.

A 2000-es és 2010-es évek zenei világa egy olyan korszak volt, amelyben a könnyűzene változatos stílusai egyszerre jelenhettek meg. A pop, a rock, a hip-hop és más műfajok egyvelege jellemezte ezt az időszakot, és olyan előadók tűntek fel, akik örökre felvésték nevüket a hazai zenei palettára. A műsorban ismét tíz slágert keltenek életre az ország legkedveltebb előadói, annak érdekében, hogy megtalálják a korszak legnagyobb magyar slágerét.

Galambos Dorina a Honeybeast fülbemászó szerelmes slágerével, a Legnagyobb hőssel rejti rabul a közönség szívét, Kohánszky Roy egy Zanzibár-örökzöldet, a Szólj márt adja elő, Oláh Gergő az A Dal 2017-es győztes szerzeményével, az Origoval áll színpadra, míg az őserővel bíró sláger eredeti előadója, Pápai Joci ezúttal Caramel Lélekdonorjával tűnik fel. Pesák Ádám ByeAlex Kedvesem című szerelmi vallomásával, Budai Beatrix a Unique Csillagtengerével szórakoztatja a nézőket. Rúzsa Magdi Április című szerelmes dalával Palya Bea varázsol tavaszi hangulatot a showműsor színpadára. A show-ban feltűnik Ember Márk is, aki a Hooligans Játszom című slágerét énekli, a népzenét és popzenét ötvöző Nox együttes Százszor ölelj még című dala is versenybe száll, amelyet Antal Timi előadásában hallhat majd a publikum. Orsovai Reni pedig az elmúlt tíz év legtöbbet rádióban játszott Szerelem, miért múlsz? című Wolf Kati slágerrel indul a versenyben.

A show varázslatos hangulata jövő héten egy különleges lírikus dalokkal teli karácsonyi hangulatú adással folytatódik, amelyben extra produkciókkal és meglepetésekkel is kedveskednek a közönségnek.

Szombat este sztárelőadók közreműködésével keressük tovább az évszázad legnagyobb magyar slágerét.

Csináljuk a fesztivált! 19:35-től a Duna műsorán.

