Popdalokkal, fiú- és lánybandák slágereivel folytatódik a Csináljuk a fesztivált!

Elérkezett a 90-es évek korszakához a Duna zenés showműsora. A sztárfellépők most is tíz produkciót mutatnak be, de csak hat kap lehetőséget arra, hogy folytassa a versenyt az évszázad slágere címért. Az új évadban most szombaton egy duett is látható lesz.

A 90-es évek az önfeledt szórakozás és a popformációk nagy korszaka volt. A lányok és fiúk melírozott hajjal, trapéznadrágban, haspólóban és holdjáró cipőben vitték színpadra táncolható, könnyen megjegyezhető szövegű slágereiket. A Duna zenés showműsora, a Csináljuk a fesztivált! ezeket veszi sorra következő adásában. A házibuli hangulatot a Kockahas című Venus dal alapozza meg Keresztes Ildikó előadásában, majd Sipos F. Tamás dala, a Nincs baj, baby! ezúttal Bihal Rolandtól hangzik el. Felcsendül a TNT szerelmes dala, a Sírni tudnék Patocska Olivértől, és az új évad első duettprodukciójaként viszi színpadra a Balatoni láz című slágert Lola és Molnár Tibor “Trap kapitány”. Az Ilyenek voltunk című Ákos-szerzemény a rocklegenda, Kalapács József előadásában hangzik el, míg a Szandi nevéhez köthető Szerelmes szíveket Kovácsovics Fruzsina énekli majd. Hevesi Tamás közönségkedvenc dalával, az Ezt egy életen át kell játszanival száll versenybe Dolhai Attila, a Republic leghíresebb slágerét, a 67-es útont pedig Kardos-Horváth János idézi meg. A hegyekbe fönnt a Hip Hop Boyz helyett ezúttal Szekér Gergő hozza el a közönségnek. Hazánk egyik nemzetközi sikereket elért dala, a Kinek mondjam el vétkeimet? Janicsák Veca előadásában csendül fel. A tíz versenydalból azonban csak a hat – a zsűri és a stúdióközönség által – legjobbnak ítélt juthat tovább az elődöntőbe. A műsor Médiaklikk-oldalán újranézhetők a korábbi produkciók, valamint cikkek, videók és kulisszatitkok is fellelhetők, továbbá december 10-ig egy nyereményjáték is várja a látogatókat. Friss hírekért érdemes követni a Duna közösségi oldalait. Csináljuk a fesztivált! – szombaton 19:35-kor a Dunán.