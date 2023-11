Mavi szerelme – nézze vissza a népszerű sorozat legfrissebb részeit

Januárban mutatkozott be a Dunán a Mavi szerelme című török drámasorozat, amely azóta is minden hétköznap 18:55-től látható. Most megnézheti az elmúlt egy hét részeit a hirado.hu-n!

Két család története, ahol a tagok sorsa összefonódik. Mavi, az Isztambulban élő fiatal nő bátyját ezelőtt 12 évvel a Görecki család egyik tagja megöli. A nő bosszút fogad, és felveszi a kapcsolatot a gyilkosságért börtönbe csukott Alival. A férfi ismeretlenül is beleszeret Maviba, aki sok-sok éven át tartja a lelket benne. Szabadulásának napján pedig a két ember végre megismerkedik. Ali feleségül kéri a nőt, ám a házasság bejelentésekor rádöbben, kinek a kezébe akarja adni az életét. Eközben a Görecki család alig várja, hogy a középső fiú hazatérjen, nem is sejtve, hogy Ali nem egyedül érkezik 222. rész (november 21-ig visszanézhető) Mavi szerelme, 222. rész 223. rész (november 22-ig visszanézhető) Mavi szerelme, 223. rész 224. rész (november 23-ig visszanézhető) Mavi szerelme, 224. rész 225. rész (november 24-ig visszanézhető) Mavi szerelme, 225. rész 226. rész (november 27-ig visszanézhető) Mavi szerelme, 226. rész A Médiaklikken ide kattintva mindig megnézheti a legfrissebb epizódokat (az aktuális részek a vetítést követő egy hétig elérhetőek).