A 80 éves Rádiózenekar zenészei mesélnek

A Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara – más néven a Rádiózenekar – 80 éve meghatározó szereplője a zenei életnek Magyarországon és nemzetközi szinten is. A jubileumot nagyszabású koncerttel ünneplik december 19-én. Az évforduló kapcsán a zenészek felidézik a zenekarral kapcsolatos legkedvesebb emlékeiket a közmédia több csatornáján november 16-tól látható Etűdök - 80 éves a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara című műsorban.

Az Etűdök – 80 éves a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara című műsor 23 részből áll. Az interjúk során a művészek mesélnek a Rádiózenekar közösségéről, hogy mit jelent számukra a zenekarhoz tartozás, az együtt muzsikálás, felidézik első fellépésük emlékeit, legkedvesebb koncertélményeiket, és beszélnek arról, hogy milyen érzés egy ilyen ikonikus, nyolc évtizede működő zenekar tagjának és történetének részese lenni.

A muzsikusok egy rövid zenei részlettel is szemléltetik szerepüket az együttesben. A műsort november 16. és december 18. között láthatják hétköznap 18:55-től az M5-ön, másnap 10:45-től a csatorna megismétli az adást. Az Etűdöket a Duna és a Duna World is műsorára tűzi, előbbin aznap 20:30-tól, utóbbin pedig másnap 12:50-től követhetik a zenekari történeteket.

Etűdök – 80 éves a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara november 16-tól az M5 kulturális csatornán.

80 éves a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara – jubileumi hangverseny december 19-én 19:30-kor a MÜPA Bartók Béla Nemzeti Hangversenytermében és élőben a Bartók Rádióban, valamint az M5 kulturális csatornán.